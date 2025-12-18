A fine primavera, il pubblico italiano conoscerà Deke Sharpe, il nuovo personaggio di Beautiful, e protagonista del primo amore gay della soap opera americana.

L’ingresso di Deke animerà la trama di Beautiful sia per quanto concerne lo sviluppo di nuove dinamiche familiari che in termini di confronto con il tema dell'inclusione. Il personaggio sarà infatti presentato come come partner di Remy Pryce, un altro volto nuovo della soap. L'identità sessuale di Deke non è dunque nascosta. E neppure sarà rivelata gradualmente.

Il pubblico lo conoscerà subito come parte della prima coppia gay maschile di Beautiful.

Più misteriosa sarà invece la sua storia familiare. Il personaggio è infatti già stato presentato molti anni fa: si tratta del bambino chiamato Eric Forrester III e detto "piccolo D.", figlio di Deacon Sharpe e di Amber Moore, ma cresciuto sotto l'ombra della famiglia Forrester. Tenuto per decenni fuori dalla scena, ora quel bambino tornerà al centro della trama. Ma lo farà con il suo vero nome: Deke. E presentandosi con il cognome del padre, Sharpe.

Deke, il protagonista del primo amore gay in Beautiful

Pur essendo cresciuto con i Forrester, Deke è legato al suo padre biologico. E rivelerà da subito in evidenza la propria ambizione di lavorare alla Forrester Creations, ma senza sfruttare corsie preferenziali.

Il suo sogno lo farà entrare in conflitto con Thomas Forrester, stilista principale della casa di moda, ed Electra, un altro volto nuovo della saop. Electra, presentata come nipote di Ivy Forrester e quindi cugina di Thomas, Steffy e RJ, è una promettente designer di gioielli, e sarà coinvolta nel rilancio del settore gioielli della Forrester Creations.

Inizialmente, è legata a Ramy, l'altro giovane stilista introdotto alla Forrester. Ma il rapporto è mendace, come si scoprirà presto: Ramy è infatti già legato a Deke. Il 2026 porterà dunque con sé tanti nuovi personaggi, e tra questi un carattere destinato a lasciare il segno nella longeva soap opera americana. L'arrivo di Deke rappresenta un importante passo verso una rappresentazione più inclusiva e contemporanea.

L'arrivo della prima coppia gay maschile della storia di Beautiful è innanzitutto un forte segnale di apertura e rinnovamento. Conta poi la volontà di rispecchiare la realtà. Inoltre, si spera che il racconto di questo amore fra due ragazzi possa essere utile a dare voce a nuove sensibilità e a ispirare tolleranza anche nel pubblico più conservatore.

Riassunto delle ultime puntate italiane della soap

Intanto, le puntate andate in onda su Canale 5 nei giorni scorsi hanno raccontato il tormento di Deacon dopo la morte di Sheila. Il padre di Hope proprio non riesce ad accettare e a convincersi che la donna sia davvero scomparsa. Durante la cremazione della moglie, Sharpe ha infatti notato un dettaglio importante.

Il corpo di Sheila aveva tutte le dita dei piedi, mentre Sheila in passato si era autoamputata un dito per inscenare la propria morte.

Deacon ha confessato a Finn, il figlio di Sheila, i propri dubbi. E Steffy ha reagito malissimo. Sconvolta dalle affermazioni di Deacon, accuserà l'uomo di volerla inquietare e di tormentare suo marito con le sue deliranti ossessioni. Nel frattempo, Steffy, provando a concentrarsi sul fronte professionale, ha spronato RJ a lavorare per la linea Hope for the Future, insieme a Luna e Zende.