Il trono di Sara Gaudenzi è forse quello che sta appassionando di più i fan di Uomini e donne, almeno in questa prima parte della stagione. L'8 dicembre, ad esempio, Lollo magazine ha ricevuto e pubblicato una segnalazione che potrebbe svelare la preferenza della famiglia della ragazza sui corteggiatori che sta frequentando: stando a quello che si legge in rete, la mamma della tronista avrebbe messo "mi piace" a molti commenti a favore di Jakub Bakkour e nessuno a quelli di chi fa il tifo per Marco Veneselli.

I dettagli notati dai fan di Uomini e donne

La mamma di Sara ha un preferito tra i corteggiatori? Questa è la domanda che si stanno ponendo i fan da quando sul web si è diffusa una segnalazione piuttosto interessante sui due pretendenti più chiacchierati di Gaudenzi.

"Tanti like della mamma di Sara pro Jakub, zero per Marco. Davvero triste che un genitore possa influenzare così il percorso della figlia, ma soprattutto che non si renda conto di quanto sia falso Jakub", si legge in rete l'8 dicembre.

Stando a questo messaggio, la madre della tronista di Uomini e donne avrebbe messo "mi piace" a molti commenti a favore di Jakub, invece avrebbe del tutto ignorato quelli di chi supporta Marco.

Qualora fosse andata davvero così, vorrebbe dire che la famiglia di Sara avrebbe le idee chiare su chi dovrebbe essere la scelta, e non sarebbe il pretendente preferito dal pubblico.

Una sola registrazione questa settimana

Oggi, 8 dicembre, non si è svolta la consueta registrazione di Uomini e donne del lunedì: questa settimana, infatti, il cast si ritroverà in studio solo martedì 9 e quel giorno trapeleranno le anticipazioni di tutto quello che accadrà tra i personaggi più chiacchierati dei troni Classico e Over.

I fan sperano di ricevere qualche aggiornamento su Sara e Marco, distanti da diverse settimane e messi alla prova anche da un nuovo corteggiatore: la volta precedente, infatti, la tronista ha accettato di conoscere Simone (spasimante di Cristiana) ed è molto probabile che abbia fatto un'esterna con lui nei giorni seguenti.

Spazio a Flavio e Ciro nelle nuove puntate

Questa settimana Uomini e donne andrà in onda da martedì 9 a venerdì 12 dicembre e sul web sono disponibili gli spoiler di quello che succederà in studio.

Per quanto riguarda i giovani del trono Classico, nelle nuove puntate sarà dato molto spazio a Flavio e all'ultimatum che darà a Martina e Nicole: stanco di dover rincorrere le sue corteggiatrici, il tronista dirà che potrebbe lasciare il programma da solo se loro dovessero continuare a comportarsi così.

Ciro, invece, commenterà l'esterna con Ale e svelerà che si erano già incrociati qualche volta in palestra a Roma.