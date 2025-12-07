La festa dell'Immacolata fa slittare di un giorno l'inizio della settimana di Uomini e donne: le nuove puntate del dating-show, infatti, saranno trasmesse da martedì 9 dicembre e saranno incentrate fra le altre cose sull'ennesimo tentativo di riavvicinamento di Gemma Galgani a Mario Lenti. Quando il cavaliere si dichiarerà a Barbara De Santi, la dama di Torino si mostrerà gelosa e infastidita perché vorrebbe essere al suo posto.

Gli spoiler delle puntate inedite

La prossima settimana Uomini e donne andrà in onda da martedì 9 a venerdì 12 dicembre, e sul web sono già disponibili le anticipazioni di quello che accadrà in studio.

Un colpo di scena lo regalerà Mario dichiarandosi a Barbara: a distanza di mesi dal loro primo incontro, il cavaliere e la dama balleranno insieme e lui si sbilancerà dicendo di volerla corteggiare anche lontano dalle telecamere.

Questo avvicinamento non piacerà a Gemma che, in preda alla gelosia e al fastidio, attaccherà sia Lenti che De Santi.

La conoscenza tra i due protagonisti del trono Over, però, durerà poco: dopo un solo appuntamento, infatti, Barbara deciderà di chiudere perché non si sente attratta fisicamente dall'imprenditore pugliese.

Quest'ultimo insisterà per avere un'altra possibilità, ma la dama rimarrà ferma sulla propria posizione.

Nuovi pretendenti per Gemma a Uomini e donne

Dal 9 al 12 dicembre, però, Gemma sarà anche protagonista di almeno due incontri con signori che la vorrebbero corteggiare.

Nelle prossime puntate di Uomini e donne, infatti, Galgani farà la conoscenza di Antonio e Roberto, due cavalieri più giovani di lei che si diranno pronti a tutto pur di conquistarla.

La dama del trono Over accetterà questi nuovi spasimanti, ma non perderà mai d'occhio Mario tutte le volte che se lo ritroverà di fronte in studio.

L'ospitata alla finale di Tu sì que vales

In queste ore sul web si sta parlando di Gemma anche per la sua ospitata a sorpresa all'ultima puntata di Tu sì que vales.

Mentre in studio era in corso l'esibizione di Maria De Filippi e Francesca Fagnani sulle note di Siamo donne di Sabrina Salerno e Jo Squillo (nella gara di lip sync tra i giudici del programma), la dama di Uomini e donne è entrata ballando e mimando le parole della canzone.

Al termine della performance della conduttrice, Galgani si è presentata a Paolo Bonolis e gli ha chiesto di partecipare ad una delle prossime registrazioni del dating-show del quale lei è protagonista da oltre 16 anni.

Tra i due c'è stato un simpatico botta e risposta, e il pubblico a casa ha apprezzato molto la scelta della produzione di invitare Gemma alla finale di una delle trasmissioni più amate di Canale 5.