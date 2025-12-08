Cosa sta succedendo nella scuola di Amici? Da alcuni giorni, infatti, sul web non si parla d'altro che di un'attività social insolita di Riccardo, in particolare di un video che avrebbe repostato (e rimosso dopo un po' di tempo) su TikTok in un orario in cui solitamente gli allievi non potrebbero usare i loro profili. Su X, dunque, si è sparsa la voce che il cantante potrebbe non essere più nella casetta o per sua scelta o per volere dei professori dopo le polemiche che lo hanno travolto ultimamente.

I dettagli notati dai fan del talent show Amici

L'8 dicembre il daytime di Amici non è andato in onda, per cui i fan hanno sopperito a quest'assenza commentando un rumor che sta circolando sul web da qualche giorno.

Stando ad alcune mosse social, alcuni utenti di X sono arrivati ad ipotizzare che Riccardo potrebbe essere fuori dalla classe di quest'anno.

Il 6 dicembre scorso, infatti, una ragazza ha fatto notare che attorno alle ore 14 di quel giorno il cantante avrebbe repostato un video su TikTok, e questo gesto ha sorpreso perché di solito i titolari possono usare il cellulare la sera, non il pomeriggio.

"L'ha repostato mezz'ora fa, eliminato?

", si è chiesta la giovane che si è accorta per prima di quest'insolita attività social dell'alunno di Rudy Zerbi.

Il dietrofront che alimenta le chiacchiere

Circa mezz'ora dopo, quindi verso le ore 15 del 6 dicembre, un'altra fan di Amici si è accorta che il video di cui si stava discutendo non compariva più sul profilo TikTok di Riccardo.

"Ora l'ha rimosso, ma non è che...?", si è chiesta la ragazza che sembra sposare l'ipotesi sulla possibilità uscita del cantante dalla scuola.

ora l’ha rimosso, ma non è che… https://t.co/KcdAnXXwa0 pic.twitter.com/KhCSpU8QA2 — yuma 🏮| MET GALA ERA (@saturnxliaa) December 6, 2025

Le teorie sul percorso del giovane nel talent sono svariate: si parla di un probabile ritiro (soprattutto dopo le polemiche che sono nate per i commenti negativi che ha scritto sui social qualche anno fa), di un'eliminazione per mano dei professori o di una sospensione momentanea per tutto quello che è accaduto ultimamente e per il quale lui si è scusato con un messaggio postato attraverso il suo profilo Instagram.

Il parere degli utenti di X

"Per me è andato via", "O è uscito perché lo ha deciso lui oppure l'ha eliminato Zerbi", "Lui è l'unico che non ha postato il solito TikTok della settimana, anche questo è strano", "Per me si è ritirato", "Io penso che lo hanno eliminato, non l'ha fatto da solo", "Sarebbe la cosa più giusta", si legge su X in questi giorni.