Le anticipazioni di Un posto al sole, relative alle puntate in onda dal 29 dicembre al 2 gennaio, svelano che Raffaele sarà profondamente turbato nel vedere Diego e Ida in crisi, così deciderà di capire meglio cosa sta succedendo tra il figlio e la compagna.

Eduardo sempre più legato a Stella

Giulia si impegnerà per trovare un lavoro a Eduardo. Intanto, continuerà la complicità tra quest'ultimo e Stella, mentre Rino si sentirà sotto pressione per via delle indagini sulle rapine in gioielleria portate avanti da Damiano.

Le tensioni evidenti tra Ida e Diego turberanno Raffaele, che cercherà di capire cosa sta succedendo tra il figlio e la giovane.

Raffaele, inoltre, sarà preoccupato anche per Viola, visto che per lei saranno in arrivo grandi cambiamenti. Anche se Viola sarà sicura delle sue scelte, Ornella sarà in ansia per lei e il suo futuro.

Mentre le indagini sulle rapine proseguiranno, Rosa, inconsapevole dell'implicazione sentimentale tra il fratello e Stella, proverà a trovare un lavoro a Eduardo a Palazzo Palladini. Intanto, l'uomo faticherà a stare lontano dalla sua amante.

Micaela critica Manuela e Niko

Nella notte di Capodanno, Bice trascinerà Mariella in un'impresa pericolosa per recuperare i soldi che Troncone le aveva sottratto ma il piano della donna non andrà come previsto. Intanto, al cenone, Micaela criticherà apertamente il modo in cui Niko e Manuela stanno educando Jimmy.

Damiano, con i suoi colleghi Ignazio e Simone, sarà a un passo da arrivare alla banda di ladri di cui fa parte anche Stella. Eduardo non riuscirà a restare a guardare visto il suo legame sempre più forte con la donna. Infine, Riccardo prenderà una decisione che per Rossella sarà difficile da accettare.

La relazione pericolosa tra Eduardo e Stella

Tra Stella ed Eduardo la situazione si farà sempre più complicata. La relazione, nata come un'avventura, per il fratello di Rosa diventerà qualcosa di più solido con il passare del tempo. Ma la carriera nel crimine della donna renderà la situazione più pericolosa del previsto per Sabbiese che, suo malgrado, si ritroverà in situazioni che potrebbero mettere in pericolo la sua libertà.

Come reagirà Clara quando scoprirà di essere stata tradita? Inoltre, anche Damiano di certo resterà deluso dall'amico. Le puntate del nuovo anno porteranno avanti questa interessante storyline che avrà di certo dei risvolti molto interessanti e inaspettati poiché le ripercussioni della storia con Stella avranno per Eduardo dei risvolti su più fronti.