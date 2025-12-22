Nuovo cambio di programmazione per La notte nel cuore la cui puntata finale andrà in onda martedì 23 dicembre in seconda serata anziché il 30 dicembre come preannunciato solo pochi giorni fa da Mediaset.

L'ultima puntata anticipata al 23 dicembre: nuovo cambio di programmazione

Il finale di stagione de La notte nel cuore sembra tingersi di giallo non per quanto riguarda la trana ma per via dei continui cambi di programmazione di Mediaset. L'azienda infatti, in questo ultimi giorni, ha variato più volte la data di messa in onda della puntata conclusiva della serie, dapprima facendola slittare al 30 dicembre e poi anticipandola al 23 dicembre.

Un cambio di rotta che ha spiazzato i fan, anche perché le scene finali verranno trasmesse in seconda serata, subito dopo la messa in onda degli episodi inediti di Io sono Farah.

Anticipazioni del 23 dicembre: Sumru e Tashin si sposano

Dopo sette mesi giungono al termine le vicende di Nuh e Melek e nella puntata finale molto nodi verranno al pettine. Esat si pentirà degli errori commessi e cercherà di rimediare aiutando Cihan ad incastrare Hikmet e Halil. I due, così come Esat, verranno arrestati dalla polizia e condannati dal giudice per i reati commessi. Esat riuscirà comunque ad ottenere il perdono dell'intera famiglia e di Esma, la quale gli prometterà di aspettarlo insieme al loro bambino una volta che avrà scontato la pena.

Cihan invece, rimarrà gravemente ferito durante una rapina di gioielleria e resterà tra la vita e la morte per parecchi giorni. Fortunatamente si riprenderà e sarà l'occasione per lui di ottenere il perdono di Melek. Le scene finali vedranno la celebrazione delle nozze di Sumru e Tashin [VIDEO]. Sarà una giornata intensa e ricca di emozioni visto che, proprio dopo la cerimonia nuziale, Melek entrerà in travaglio e darà alla luce la piccola zuhal.

Fan de La notte nel cuore delusi da Mediaset: 'Ci prendono in giro'

I continui cambiamenti in vista del finale de La notte nel cuore hanno preso alla sprovvista i numerosi fan di questa serie Tv che si aspettavano un rispetto maggiore da parte di Mediaset verso il pubblico che segue con passione da mesi questo sceneggiato Su Facebook un utente ha scritto: "Ci prendono in giro", riferendosi anche al fatto che le puntate finali sono state relegate in seconda serata. Sempre dello stesso tenore altri messaggi, come quello che riporta: "Insomma che caos. Non si fa così, finita questa non ne guarderò mai più con questi criteri".