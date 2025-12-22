Le trame delle nuove puntate de La Promessa in onda a fine dicembre in Spagna e nel 2026 su Rete 4 rivelano che Margarita farà il suo ritorno alla tenuta per stare al fianco della figlia Martina. Manuel, invece, dichiarerà guerra a Leocadia dopo aver fatto una scoperta sul suo conto.

Curro scopre che Angela si è tolta la vita

Angela scriverà una missiva d'addio a Curro la notte prima del suo matrimonio con Lorenzo. Il ragazzo, nel frattempo, piangerà lacrime disperate credendo di aver perso per sempre la sua amata. Il giorno seguente, Leocadia, Lorenzo e Alonso attenderanno con ansia l'arrivo della sposa che tarderà ad arrivare.

L'atteggiamento farà preoccupare tutti compreso Curro, il quale capirà che è successo qualcosa di grave. Il ragazzo raggiungerà la camera di Angela trovandola priva di vita. Il fratellastro di Manuel capirà che la sua amata ha preferito togliersi la vita pur di non sposare Lorenzo, ingerendo una massiccia dose di farmaci.

Margarita torna a La Promessa, Manuel contro Leocadia

Il pubblico assisterà ad un salto temporale di alcune mesi dove troverà La Promessa molto cambiata. I Lujan dimostreranno di aver subito un duro colpo per aver perso un altro componente della famiglia. Margarita farà il suo ritorno alla tenuta per stare al fianco della figlia Martina in questo delicato momento. In questa circostanza, la donna avrà uno scontro con Leocadia, non volendo abitare sotto lo stesso tetto con lei.

Allo stesso tempo, Martina e Adriano non si confronteranno sul bacio che si sono dati. La giovane commenterà con Jacobo che sua madre non vede di buon occhio Leocadia.

Nel frattempo, Manuel scoprirà qualcosa di importante sulla madre di Angela. Il marchesino dichiarerà guerra a Leocadia quando apprenderà che aiutò il duca di Carvajal y Cifuentes ad acquistare l'azienda di Don Luis e trarre dei profitti.

La morte di Jana ha sconvolto gli equilibri della tenuta

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Jana ha perso la vita, sconvolgendo tutti gli equilibri della tenuta. Maria è riuscita ad organizzare la veglia funebre della sua cara amica nei locali della servitù.

Alonso ha accettato nonostante l'iniziale avversione. Cruz, invece, è stata arrestata con l'accusa di aver posto fine alla vita della nuora e del bambino che attendeva. Manuel e Alonso hanno girato le spalle alla marchese, nonostante lei abbia giurato di essere innocente.

Angela, intanto, è rimasta vicina a Curro, disperato per la fine della sorella. Infine Simona e Candela hanno avuto uno scontro con Petra, che ha usato parole sgarbate nei confronti della defunta Jana.