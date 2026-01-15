Mercoledì 21 gennaio su Canale 5 andrà in onda il finale della mini-serie A testa alta che vede come protagonista Sabrina Ferilli nei panni della dirigente scolastica Virginia Terzi. Stando alle anticipazioni, Rocco, figlio di Virginia, scomparirà nel nulla e solamente Marco si prodigherà ad aiutare la dirigente scolastica a ritrovare il ragazzo.

A testa alta: tutto sul gran finale

Stando alle anticipazioni di A testa alta, nel quinto episodio Virginia verrà arresta per l'omicidio di Ivan. Tuttavia il PM Gaudenzi inizierà a sospettare anche di Cecilia, ovvero la sorella della dirigente scolastica con la quale ha sempre avuto un rapporto conflittuale.

Sebbene la dirigente del liceo verrà rilasciata grazie alla testimonianza dello Chef, Virginia risulterà essere sempre più sola sia dal punto di vista privato che professionale. La donna infatti, scoprirà di essere stata tradita da chi credeva essere suo alleato.

Nell'ultimo episodio, la serenità di Virginia verrà sconvolta da un nuovo episodio: suo figlio Rocco sparirà nel nulla. Ad aiutare la donna nelle ricerche sarà solamente Marco, ovvero il professore di educazione fisica. Quando il ragazzo verrà ritrovato nel bosco, verranno alla luce nuovi dettagli preoccupanti. Nina invece troverà il coraggio di denunciare Alex per il reato di revenge porn. Prima che il caso finisca archiviato, Virginia correrà contro il tempo per scoprire la verità.

La trama della serie tv

La serie tv di Canale 5 che vede protagonista Sabrina Ferilli riguarda uno spaccato di vita reale: Virginia Terzi è una dirigente scolastico presso un liceo in un borgo alle porte di Roma, che si è sempre attivata per combattere la dipendenza digitale. All'improvviso però un suo filmato intimo finisce in rete ed ovviamente crea uno scandalo mediatico visto il ruolo che ricopre la donna. Alla regia c'è Giacomo Martelli, mentre nel cast troviamo Raniero Monaco Di Lapio, Francesco Petit, Gioia Spaziani e Gabriele Rossi.

È boom di ascolti su Canale 5

Nella serata di mercoledì 14 gennaio, la serie tv di Canale 5 ha incollato al piccolo schermo 3.921.000 spettatori con uno share del 25.6%.

Niente da fare per il film di Neri Marcorè Zamora in onda su Rai 1, che si è fermato a 2.215.000 spettatori con uno share del 12.7%.

Il commento di alcuni telespettatori

Su X, non sono mancati i commenti di alcuni utenti sul nuovo progetto di Sabrina Ferilli: c'è chi si è complimentato per la trama, chi ha elogiato l'attrice romana e chi ha parlato degli ascolti tv che non riusciva a catturare Mediaset con una fiction.

Un telespettatore ha detto: "Successo storico per Canale 5. Mercoledì attendiamo il gran finale". Un altro utente ha affermato: "A testa alta si conferma ben scritta con una Sabrina che non sbaglia un personaggio e riesce a dare delle sfumature non banali a un personaggio che affronta un tema molto particolare e delicato.

Ottimo aver declinato in due storie la medesima tematica. Ci aspetta un finale bomba". Il giornalista Niccolò Fabbri ha affermato: "La storia cattura l'attenzione e le tre sole puntate permettono di non annacquarla. Ferilli è un volto che funziona per richiamare il pubblico. Forse il successo di A testa alta non è poi così tanto un mistero". Tra gli utenti c'è chi si è complimentato con l'attrice: "Sabrina Ferilli è magistrale nel ruolo di Virginia Terzi, complimenti".