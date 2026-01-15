La puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 15 gennaio si è aperta con l'ennesima esterna tra Gemma Galgani e Mario Lenti. La dama ha provato a sedurre il cavaliere sussurrandogli dolci parole e invitandolo a cena, e questo ha scatenato la reazione degli opinionisti. Tina Cipollari, in particolare, ha definito la 75enne uno zerbino che si farebbe mettere i piedi in testa da una persona che la starebbe solo usando per visibilità.

Gemma non molla con Mario

Sono passati mesi dal primo "no" di Mario, ma Gemma sembra non riuscire a rassegnarsi all'idea che l'uomo che le piace la vede solo come un'amica.

Oggi, 15 gennaio, la dama è tornata alla carica con dolci parole, ammiccamenti e un invito a cena che ha sorpreso il cavaliere.

"Non guardarmi così, sai che mi susciti forti sensazioni", ha detto la protagonista del trono Over al termine di un'esterna con Lenti.

Quando la conduttrice di Uomini e donne gli ha chiesto che intende fare con Galgani, l'imprenditore ha risposto: "Io vorrei continuare a parlare con lei, non rinuncio".

La sfuriata dell'opinionista di Uomini e donne

Gemma ha acconsentito alla richiesta di Mario di continuare ad avere un rapporto civile, e gli opinionisti l'hanno attaccata duramente per questo.

"Lui sta giocando con te. Non hai 15 anni, lo dovresti capire che non è interessato", tuonato Gianni Sperti.

Anche Tina Cipollari si è scagliata contro la dama di Uomini e donne per l'atteggiamento remissivo che avrebbe nei confronti del cavaliere che la starebbe solo usando per stare al centro dell'attenzione in studio e fuori.

"Sei proprio uno zerbino, uno scendiletto. Ti fai mettere i piedi in testa", ha detto la vamp tra gli applausi di tutti i presenti.

Le anticipazioni delle prossime puntate

Nelle puntate che sono state registrate nell'ultimo periodo, tra Gemma e Mario ci sono stati solo battibecchi.

La dama di Uomini e donne non ha più provato a riconquistare il cavaliere (perlomeno non in maniera esplicita), ma lo ha attaccato tutte le volte che si è rapportato con una o più signore del parterre.

Nel corso delle riprese di lunedì scorso, inoltre, la protagonista del trono Over si è lamentata delle cose che Lenti ha detto di lei a Verissimo, in particolare che gli farebbe tenerezza e che non avrebbe mai corrisposto il suo sentimento.