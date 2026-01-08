L'anticipazione più spiazzante che è trapelata al termine della registrazione di Amici dell'8 gennaio, è quella dell'eliminazione di Flavia. Anna Pettinelli ha deciso di mandare via la cantante dopo la gara cover, ma soprattutto a distanza di pochi minuti dal momento in cui le aveva restituito la maglia da titolare. Plasma ha polemizzato con tutti i professori e poi ha raggiunto la fidanzata dietro le quinte. Nella classe, inoltre, è entrata Kiara, una ballerina che ha preso il posto di Anna.

Il ripensamento di Anna Pettinelli

Il 2026 di Amici si è aperto con una doppia eliminazione: nel corso delle riprese dell'8 gennaio, infatti, ben due allieve hanno dovuto lasciare la scuola definitivamente.

La registrazione odierna si è aperta con la decisione di Anna Pettinelli di restituire a Flavia la maglia che le aveva sospeso prima delle vacanze di Natale.

La ragazza ha partecipato alla gara cover come tutti gli altri titolari, ma subito dopo è stata convocata dalla sua insegnante per una nuova comunicazione.

Dopo averci riflettuto per qualche minuti, la professoressa ha deciso di eliminare Flavia perché dall'esibizione che ha fatto si è resa conto che non sarebbe migliorata.

Rudy Zerbi ha criticato il comportamento altalenante della collega, e anche Lorella Cuccarini è intervenuta per difendere la giovane.

La reazione di Plasma e la nuova allieva di Amici

Le anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese di Amici dell'8 gennaio, svelano che Plasma non ha reagito bene all'eliminazione di Flavia.

Il cantante ha contestato i professori di canto (in particolare Anna Pettinelli) sostenendo che non avrebbero mai compreso la vera essenza della sua fidanzata, poi ha scelto di uscire dallo studio insieme a lei.

Anche Anna ha dovuto lasciare il banco nella puntata che è stata registrata nel pomeriggio: la ballerina è stata sostituita da Kiara, che d'ora in poi dovrebbe essere nella squadra di Emanuel Lo.

Le opinioni dei fan su X

La notizia dell'eliminazione di Flavia ha diviso il pubblico di Amici: da un lato c'è chi ha esultato, dall'altro chi non si spiega il comportamento di Anna Pettinelli.

"Finalmente", "Ma è uscita davvero? Non ci credo", "Io lo sapevo che sarebbe finita così", "Chi va contro il programma viene silurato, questa è una regola non scritta ormai", "No, mi dispiace troppo", "Ma Anna Pettinelli cosa sta passando quest'anno?", "Lo immaginavo", "Flavia no", "In che senso?", questi sono i primi pareri che i fan hanno espresso su X quando è trapelata l'anticipazione sulle due allieve che sono state eliminate nel corso delle riprese dell'8 gennaio, soprattutto la cantante Flavia.