Ashton Kutcher è a Roma per presentare ‘The Beauty’, la nuova serie thriller creata da Ryan Murphy e Matthew Hodgson, in arrivo su Disney+ dal 22 gennaio. L’attore ha affrontato il tema dell’imperfezione, sottolineando come la paura del diverso spinga le persone a chiudersi in “tribù” protettive; un concetto centrale nella trama dello show.

Il tema dell’imperfezione

Kutcher ha osservato come la difficoltà ad accettare ciò che non si conosce generi divisioni sociali: “Quando qualcuno ha paura di qualcosa, reagisce attaccandola”, ha spiegato. Chi si sente diverso tende a cercare protezione in gruppi simili.

Questo meccanismo, secondo l’attore, alimenta la separazione tra le persone.

La trama di ‘The Beauty’

‘The Beauty’ è un thriller ambientato nel mondo dell’alta moda, dove alcune top model internazionali muoiono in circostanze raccapriccianti. Gli agenti dell’FBI Cooper Madsen (Evan Peters) e Jordan Bennett (Rebecca Hall) indagano tra Parigi, Venezia, Roma e New York, scoprendo un virus sessualmente trasmissibile che trasforma le persone comuni in esseri fisicamente perfetti, ma con conseguenze terribili. Al centro della vicenda c’è un miliardario della tecnologia (interpretato da Kutcher) che ha creato un farmaco miracoloso chiamato “La Beauty” e che è disposto a tutto per proteggere il suo impero, anche a scatenare un sicario letale interpretato da Anthony Ramos.

Nel cast figura anche Jeremy Pope nei panni di un emarginato coinvolto nel caos globale.

Debutto e programmazione su Disney+

La serie debutterà su Disney+ il 22 gennaio con i primi tre episodi disponibili subito. La stagione comprende undici puntate, che proseguiranno con cadenza settimanale ogni giovedì, con un doppio episodio per ciascuna delle due settimane finali.

La serie si preannuncia come un thriller provocatorio e riflessivo, con un cast internazionale e una forte componente visiva e tematica.