In attesa del ritorno di Cuori 3, in onda da domenica 1° febbraio su Rai 1, sul web è stato diffuso un nuovo promo di anticipazioni. Helmut picchia Virginia al culmine di una lite e lei in lacrime corre da Fausto. Una donna misteriosa che in passato è stata legata ad Alberto torna nella sua vita e necessitando di cure mediche verrà portata alle Molinette di Torino.

Cuori 3: il matrimonio di Delia e Alberto verrà messo a dura prova

Nel nuovo video presente sul web riguardante Cuori 3, si sente una voce in sottofondo che narra le vicende dei protagonisti e non lascia presagire nulla di buono: "Ci sono momenti in cui il passato torna a farsi vivo".

Delia e Alberto convolano a nozze, ma il rapporto verrà messo a dura prova poiché torna una donna misteriosa che fa parte del passato di Ferraris. Quest'ultimo infatti, chiederà a Bonomo di salvare la donna: "Questa ragazza non può morire". Il sensitivo metterà in guardia la dottoressa Brunello: "La tempesta è scoppiata?". Dal canto suo Delia risponderà in modo affermativo. Nel frattempo, la "donna misteriosa" nel video rivela di essere impazzita dopo aver visto la complicità tra Delia e Alberto.

Per quanto riguarda il triangolo formato da Helmut, Virginia e Fausto ci sono ulteriori novità: la figlia del professor Corvara convolerà a nozze con lo specializzando tedesco, ma tra loro accadrà qualcosa di irreparabile.

Nel promo infatti, si vede Helmut dare uno schiaffo a Virginia così la ragazza corre in lacrime da Fausto. Inoltre i due si lasceranno andare ad un momento di intimità.

Grandi novità anche per la sorella del dottor Ferraris: la sorella verrà sottoposta al trapianto di cuore, il primo in Italia.

30s contati di gioia per il matrimonio all'inizio li sconteremo per tutto il resto della stagione #cuori3 pic.twitter.com/mPAfAqGxbs — mrsknightley 🌸 (@book_lovher) January 21, 2026

Cosa pensano i fan della serie tv

Su X, diversi utenti hanno commentato le nuove anticipazioni di Cuori 3.

Un utente ha affermato: "Oddio ma è una caporetto". Un altro ha aggiunto: "Nel video solo 30 secondi contati di gioia per il matrimonio, ma poi li sconteremo per tutto il resto della stagione".

"Wow che passione tra Virginia e Fausto". Tra gli utenti c'è chi ha criticato la sceneggiatura: "Helmut che picchia Virginia è un Mosca 2.0. Gli uomini in questa serie tv non hanno fatto una bella figura".