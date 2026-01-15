In attesa dei nuovi episodi di Cuori 3, in onda su Rai 1 da domenica 8 febbraio e lunedì 9 febbraio, su X la casa di produzione televisiva della serie tv ha diffuso un promo di anticipazioni legato al personaggio interpretato da Carmine Buschini: "In questa nuova stagione il rapporto tra Fausto e Virginia affronterà ancora una volta grandi difficoltà anche se ognuno per la sua strada".

Carmine Buschini sulla nuova stagione di Cuori 3

"Le vie saranno comunque incrociate più e più volte tra alti e bassi fino ad arrivare..", queste le affermazioni di Carmine Buschini ovvero l'attore che veste i panni di Fausto Alfieri.

Il video di anticipazioni si interrompe con l'attore che lascia intendere ad un finale tutto aperto tra lui e Virginia Corvara. In occasione della precedente stagione, Fausto e Virginia si erano lasciati in buoni rapporti ma non mancavano delle frecciatine anche se entrambi avevano intrapreso delle strade sentimentali diverse: lei si era fidanzata con Helmut dopo aver saputo che Fausto era in procinto di sposarsi con Rosa, una ragazza conosciuta nel reparto di cardiologia per via di una malformazione al cuore. Sebbene Fausto fosse infatuato di Virginia, non era mai riuscito a chiudere la relazione con Rosa anche per un segno di gratitudine.

Il cast della terza stagione

Il cast della terza stagione di Cuori vede delle new entry, ma anche degli addii eccellenti come quello di Cesare Corvara interpretato da Daniele Pecci: la seconda stagione è terminata con il medico che necessitava di un trapianto di cuore.