Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Ender farà ritorno a Istanbul dopo essere stata data per morta per molti mesi. La donna racconterà a Erim e Halit di essere stata spinta da Yigit nel Bosforo dov'è stata salvata da un peschereccio.

Ender fa ritorno a Istanbul dopo essere stata creduta morta per mesi

Ender sarà salvata da un peschereccio quando cadrà nelle acque del Bosforo dopo essere stata aggredita da uno sconosciuto. Il pescatore si prenderà cura della donna, portandola ad un dottore per sincerarsi delle sue condizioni di salute.

Ender rimarrà bloccata a letto per alcuni mesi, dimostrando di avere dei problemi di linguaggio per diverso tempo. Il pubblico, a questo punto, scoprirà che la donna non aveva potuto mettersi in contatto con nessuno nemmeno con suo fratello Caner, che l'aveva creduta morta. Qualche tempo dopo, Ender deciderà di ritornare a Istanbul per fare una sorpresa a suo figlio Erim e l'ex marito Halit, ai quali racconterà cosa l'è successo.

Ender rivela a Erim e Halit che Yigit l'ha aggredita su ordine di Sahika

Le anticipazioni rivelano che Ender affermerà di essere stata aggredita da Yigit su ordine di Sahika, decisa a sposare Halit. La donna sarà disposta a tutto pur di smascherare la sorella di Kaya, arrivando a stringere un'alleanza con Yildiz, in attesa di un figlio dal marito.

Sahika, nel frattempo, si farà ben volere da Erim che non crederà a una sola parola della versione raccontata da Ender. Quest'ultima, a questo punto, chiederà a Sabri di presentarsi a Istanbul per raccontare la sua verità. L'uomo affermerà che Ender era stata sua ospite per otto mesi ma negherà categoricamente che era rimasta coinvolta in un'aggressione. La bugia metterà nuovamente la donna in difficoltà sopratutto davanti al marito e figlio. Il pubblico scoprirà che Sahika aveva pagato la madre di Sabri per costringere l'uomo a non dire la verità. Il pescatore scomparirà nel nulla quando Ender lo cercherà per avere una spiegazione sul suo strano comportamento.

Yildiz ha scoperto che dietro all'assunzione di Sevda c'è Ender

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine gennaio in televisione, Yildiz ha dovuto far fronte ad una nuova minaccia per il suo matrimonio già in crisi con Halit. Sevda è stata assunta come segretaria dall'imprenditore e ha fatto del suo meglio per farlo cadere ai suoi piedi. Yildiz ha lottato con le unghie e coi denti per non perdere il facoltoso marito. La giovane ha scoperto che dietro all'assunzione di Sevda c'è lo zampino di Ender, la quale le ha ordinato di sedurre Ender.