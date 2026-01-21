Le trame delle puntate di Forbidden Fruit in onda dal 26 al 31 gennaio su Canale 5 rivelano che Yildiz Yilmaz verrà cacciata di casa da Halit dopo la scoperta che aveva pagato Sevda per incastrarlo. Caner, invece, vorrà sposare Zehra, con la quale ha iniziato una storia d'amore.

Halit manda via Yildiz Yilmaz di casa

Setki mostrerà ad Halit le foto dell'incontro tra Yildiz e Sevda durante il quale avviene uno scambio di una busta contenente del denaro. L'imprenditore deciso a vederci più chiaro interrogherà Sevda alla presenza del suo legale. La donna farà finta di niente per poi confessare di essere stata pagata da Yildiz Yilmaz per sedurlo e ottenere più soldi dal divorzio.

Halit fuori di sé avvierà le pratiche della separazione dopo aver cacciato la sorella di Zeynep di casa. Yildiz, a questo punto, tenterà di prenotare una stanza d'albergo scoprendo che le sue carte di credito sono state bloccate mentre il suo conto è in rosso. La ragazza rimasta senza alternative troverà rifugio a casa di Emir.

Halit, invece, cenerà con Kaya e Sahika trascorrendo una serena tranquilla fino all'arrivo di Ender, che si presenterà con la scusa di vedere il figlio. La donna rimarrà sorpresa nel vedere la darklady, ormai considerata una pericolosa rivale. Tra le due donne nascerà un forte faccia a faccia. A fine serata, Kaya confiderà a Sahika di nutrire dei dubbi sull'intesa notata tra lei e Halit.

Caner propone a Zehra di sposarsi

Le anticipazioni rivelano che Alihan e Zeynep partiranno per gli Stati Uniti dopo aver salutato amici e parenti.

Sahika, invece, incontrerà Yigit, consegnandogli i risultati del test del dna. In questo modo, il giovane avrà la conferma che Ender è la sua vera madre. Sahika, invece, confronterà il dna di Yigit con quello di Kaya per verificare se sono padre e figlio.

Infine Caner proporrà a Zehra di sposarsi.

Yigit e Sahika hanno unito le forze contro Ender

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine gennaio su Canale 5, Sevda ha continuato a corteggiare Halit come d'accordi presi con Ender. Yildiz, invece, ha dovuto affrontare nuovi problemi per cercare di tenere in piedi il suo matrimonio.

Yigit e Sahika hanno raggiunto un accordo per collaborare contro Ender mentre Zerrin si è recata a trovare Alihan e Zeynep ma l'incontro è risultato poco piacevole. L'imprenditore ha scoperto che la sorella ha chiesto a sua moglie di restituirle la spilla che le aveva dato da portare durante il matrimonio.

Zehra e Caner, invece, hanno organizzato una cena a lume di candela lontano da occhi indiscreti. La coppia è stata scoperta ugualmente da Kaan che però li ha promesso di mantenere il massimo riserbo sulla vicenda.