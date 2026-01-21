L'avventura di Sara Gaudenzi a Uomini e donne potrebbe concludersi a breve, e soprattutto senza un lieto fine. Al termine dell'ultima registrazione, infatti, Lorenzo Pugnaloni ha svelato che la ragazza è rimasta con un solo corteggiatore dopo aver eliminato Raien. Nel caso non dovessero arrivare altri pretendenti nelle prossime puntate, la tronista ha già anticipato che abbandonerà il programma.

Epilogo amaro per Sara a Uomini e donne

Cosa ne sarà del trono di Sara? I fan di Uomini e donne se lo stanno chiedendo da quando sono trapelate le anticipazioni della registrazione in cui la ragazza ha deciso di eliminare Raien.

A più di tre mesi dall'inizio della sua avventura da tronista, dunque, Gaudenzi è rimasta con un solo spasimante: si tratta di Simone, ex pretendente di Cristiana

Sconfortata e delusa per come si è evoluto il suo percorso nel dating-show, la giovane ha anticipato che potrebbe andare via senza fare la scelta: qualora non dovessero arrivare nuovi corteggiatori, Sara abbandonerà il programma e cercherà l'amore fuori dallo studio.

Le critiche dei telespettatori

Il trono di Sara sembrava uno dei più promettenti di quest'edizione di Uomini e donne, ma da quando Marco e Jakub sono andati via molti fan hanno cambiato idea a riguardo.

"Lei era convinta che ci avrebbe regalato il trono del secolo, invece la ricorderemo per le brutte figure che ha fatto e per essersi presa tutti gli scarti di Cristiana", "Voleva fare un trono come quello di Martina, ma non ci è riuscita", "Che fallimento il suo trono", "Da quando Marco si è eliminato, è andato tutto a scemare", "Che senso ha far scendere altri corteggiatori a fine gennaio?", "Che abbandonasse e basta", "Ha sbagliato tutto da quando ha cominciato a prendersi gli scarti di Cristiana", si legge su X in queste ore.

il trono di sara si è rivelato un fallimento totale da quando marco si è eliminato è andato tutto a scemare, adesso che senso ha far scendere altri corteggiatori quando siamo già fine gennaio, abbandona e saluta tutti dai #uominiedonne pic.twitter.com/8qFZHekX3l — ale 🥢 (@Iantstairs) January 20, 2026

Decisive le prossime registrazioni

Il futuro di Sara a Uomini e donne si conoscerà tra circa una settimana, quando ci saranno le prossime registrazioni.

I fan sperano ancora nel ritorno di Marco, magari per provare a riallacciare la conoscenza con la tronista, ma è passato quasi un mese dal loro ultimo incontro ed entrambi sono rimasti fermi sulla decisione di proseguire ognuno per la propria strada.

Anche Jakub non ha cambiato idea e fino ad ora non è mai tornato in studio per concludere il percorso che aveva cominciato lo scorso autunno.