Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate che andranno in onda dal 26 al 31 gennaio svelano che Yigit scoprirà che Ender è sua madre. Deciso a scoprire se Kaya è il suo vero padre, il ragazzo decieerà di confrontare il suo DNA con quello del fratello.

Halit avvierà le pratiche per il divorzio da Yildiz

Tutto inizierà con l'incontro tra Halit e Sitki. Quest'ultimo mostrerà al manager le foto che ritraggono Sevda e Yildiz con la busta di denaro. Confuso ma deciso a scoprire tutta la verità, Halit interrogherà la sua segretaria davanti al suo avvocato.

Messa alle strette, Sevda affermerà di aver ricevuto una grossa somma di denaro da parte di Yildiz per sedurlo e poter poi ottenere più soldi dal divorzio.

Halit andrà su tutte le furie e senza sentire le ragioni di Yildiz la caccerà da casa e avvierà immediatamente le pratiche per il divorzio. Intanto, Alihan e Zeynep partiranno per gli Stati Uniti.

Yigit sospetta che Kaya sia suo padre

Sahika darà a Yigit i risultati del test del DNA: è davvero il figlio di Ender. Il ragazzo determinato a scoprire chi sia il suo vero padre e sospettando che si tratti di Kaya deciderà di confrontare il suo DNA con quel del fratello.

Yagmur dichiarerà a Yigit il suo interesse sincero, che non dipende dello status economico.

Infine, Caner proporrà a Zehra di diventare sua moglie.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti, Ender ha pagato Sevda per sedurre Halit, diventando un problema per il suo matrimonio con Yildiz. Quest'ultima, però ha capito che dietro l'insistenza della segretaria c'è lo zampino di Ender e così a sua volta ha deciso di incontrala per darle il doppio di ciò che le era stato promesso affinché parta per sempre. Zehra e Caner si sono concessi una cena romantica ma Hakan li ha sopresi, promettendo però di mantenere il loro segreto. Infine, Yagmur si è avvicinata a Yigit, ma quest'ultimo ha sottolineato che a causa della loro differenza di ceto non possono frequentarsi seriamente.