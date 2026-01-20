Le anticipazioni turche di Io sono Farah annunciano il momento che tutti i fan stanno aspettando: l’incubo di Farah finalmente finirà. Dopo settimane di ricatti e prigionia sotto il controllo del crudele Behnam, la ragazza riuscirà a ribaltare la situazione con un colpo di scena magistrale. Grazie a una registrazione segreta che incastrerà il suo aguzzino, Farah romperà le catene che la legavano alla villa e riprenderà in mano la sua vita. “Io e Kerim andremo a vivere con Tahir”, dichiarerà con orgoglio, mettendo Behnam con le spalle al muro.

Behnam ricatta Farah con un video, ma la verità è un’altra

Behnam crederà di avere in pugno Farah con il video che attesta che è stata lei a uccidere Ali Galip, con la complicità di Bade e Gonul. Ma molto presto si dovrà ricredere, perché la ragazza troverà un modo per incastrarlo. Sarà nascosta da Tahir perché in casa crederanno che sia stata lei a tentare di uccidere Mahmud.

La verità è tutt'altra: l'uomo ha rischiato di morire a causa di Merjan e Behnam lo sa, ma non dirà nulla per tenere Farah sotto controllo. Behnam, però, non potrà immaginare che Farah sarà molto più furba di lui.

Farah registra Behnam e ribalta il ricatto

Dal suo nascondiglio, Farah chiamerà Behnam con il telefonino. All'inizio sembrerà una leggerezza che potrebbe mettere Farah nei guai, invece si rivelerà la sua ancora di salvezza, perché Farah attirerà Behnam nella sua trappola.

La ragazza registrerà il loro incontro, in cui Behnam ammetterà di voler uccidere suo zio Mahmud, in quanto stufo del suo continuo voler dare ordini. E Farah si giocherà questo asso nella manica quando, una volta rientrata a casa da innocente – perché Mahmud la scagionerà – dirà a Behnam che ha intenzione di lasciare la villa: "Io e Kerim andremo a vivere con Tahir".

Farah mostra il video e mette Behnam con le spalle al muro

Behnam la minaccerà, dicendole che consegnerà alla polizia il video dell'omicidio di Ali Galip, e sarà in quel momento che Farah gli mostrerà il filmato in cui lui ammette di voler uccidere Mahmud. Quel video potrebbe finire nelle mani della polizia o peggio ancora in quelle di suo zio Mahmud, che non esiterebbe a punirlo uccidendolo.

A Behnam non resterà che lasciarle campo libero, anche se sarà convinto di non aver perso la battaglia: "Te ne vai Farah, ma per ora".