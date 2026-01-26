Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Yigit inizierà una storia d'amore con Lila all'oscuro di tutto. Il segreto verrà presto scoperto da Sahika, la quale ordinerà al suo complice di sposare la figlia di Halit.

Yigit inizia a provare dei sentimenti per Lila

Sahika assumerà Yigit come suo assistente personale, obbligandolo a compiere diversi atti illeciti. La darklady ordinerà al ragazzo di sedurre Lila dopo avergli nascosto che Kaya è suo padre. Yigit inizialmente riluttante accetterà di eseguire l'ordine anche se la situazione si complicherà quando Sahika gli ordinerà di allontanarsi da Lila nonostante abbia iniziato a provare dei sentimenti per lei.

Yigit spezzerà il cuore della figlia di Halit per poi cambiare idea quando lei si presenterà nel cuore della notte a casa sua per confidargli di non averlo mai dimenticato.

Sahika obbliga Yigit a sposare Lila

Le anticipazioni rivelano che Yigit e Lila decideranno di portare avanti la relazione all'oscuro di Sahika. Quest'ultima scoprirà molto presto il segreto del suo complice e per questo lo obbligherà a sposare la giovane Argun al più presto possibile. Yigit convincerà Lila a diventare sua moglie nel giro di pochi giorni. Il ragazzo farà per la prima volta l'amore con la ragazza comportandosi in modo romantico con lei.

La mattina dopo, Lila noterà che il figlio di Ender è diventato molto freddo nei suoi confronti.

Quest'ultimo le confesserà di essere rimasto deluso dalla loro prima volta e per questo ha deciso di porre fine alle nozze appena celebrate. Lila rimarrà sconvolta dalle parole di Yigit, che scapperà in lacrime dall'abitazione, dimostrando di essere veramente innamorato di lei. Il pubblico scoprirà che Sahika aveva ordinato al suo complice di lasciare la figlia di Halit dopo la prima notte di nozze, promettendogli in cambio il nome di suo papà.

Yigit ha rifiutato la corte di Yagmur

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine gennaio su Canale 5, Yigit ha rifiutato la corte di Yagmur mentre Zeynep e Alihan hanno scelto di lasciare Istanbul per trasferirsi in America lontano dai problemi delle loro famiglie.

La notizia ha agitato Yildiz, la quale ha sofferto all'idea di separarsi da sua sorella. Nonostante questo, la donna ha raggiunto Zeynep in aeroporto dove si sono rese protagoniste di un addio molto sentito. Una volta a casa, Yildiz ha capito che dietro all'arrivo di Sevda nell'azienda c'è la mano di Ender. La donna ha offerto dei soldi alla segretaria affinché lasciasse il posto di lavoro. L'incontro è stato spiato da Sitki, che ha raccontato tutto ad Halit.