Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Halit intreccerà una relazione amorosa con Sahika in seguito al presunto decesso di Yildiz Yilmaz. In realtà, la sorella di Zeynep risulterà essere ancora viva e in attesa di un bambino dall'imprenditore.

Sahika e Halit iniziano una storia d'amore

Il pubblico assisterà ad un salto temporale di 8 mesi dalla presunta morta di Ender. Halit sarà sicuro che l'ex moglie sia deceduta dopo essere caduta nelle acque gelide del Bosforo. L'uomo continuerà a rimanere al fianco di suo figlio Erim, ancora sconvolto dalla morte di Ender.

Il ragazzo inoltre dovrà elaborare anche la scomparsa di Yildiz. Quest'ultima farà perdere le proprie tracce il giorno stesso dell'aggressione subita da Ender.

Intanto Sahika darà vita ad una relazione amorosa con Halit, che le prometterà di sposarla dopo la richiesta del certificato del presunto decesso di Yildiz. Ben presto i telespettatori apprenderanno che la sorella di Zeynep è viva e in attesa di un bambino.

Yildiz rovina la festa di fidanzamento di Halit annunciando la sua gravidanza

Le anticipazioni di Forbidden Fruit raccontano che Yildiz studierà una mossa proprio prima di partorire il quartogenito di Halit. La donna stringerà un'alleanza con Ender, che tornerà per vendicarsi di Sahika.

La sorella di Caner convincerà Yildiz a recarsi alla festa di fidanzamento di Halit per annunciare la sua gravidanza. L'arrivo della donna sconvolgerà l'imprenditore, il quale metterà in forse i suoi propositi nuziali con Sahika, deciso a scoprire se il figlio che attende Yildiz è suo.

Alihan ha organizzato in segreto il matrimonio con Zeynep

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio gennaio su Canale 5, Zeynep ha deciso di chiudere la storia con Alihan, confusa dai suoi atteggiamenti contraddittori e dalla sua imminente partenza per lavoro. Yildiz, invece, si è spinta fino al quartiere popolare dove Ender è cresciuta, determinata a portare alla luce i suoi segreti.

La donna sospetta che tra la rivale e Kaya ci sia stato qualcosa di più che una semplice amicizia. Allo stesso tempo, Ender ha scoperto che il nuovo capo dell'azienda Argun ha eseguito un test del Dna su Erim, scoprendo che non è suo figlio.

Il giorno dopo, Alihan ha organizzato in segreto il matrimonio con Zeynep, che è rimasta senza parole. Caner e Zehra, invece, hanno trascorso la notte insieme ma hanno deciso di rimanere amici.

Infine Mustafa ha fatto il suo arrivo in città, trovando alloggio grazie a Gulsum. L'uomo è apparso desideroso di vendetta nei confronti dell'ex moglie.