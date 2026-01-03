Gli spoiler delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Ender verrà data per morta dopo essere caduta nelle acque gelide del Bosforo in seguito a un'aggressione da parte di una figura misteriosa.

Sahika spinge Yigit a incontrare sua madre Ender

Sahika stringerà una pericolosa alleanza con Yigit, giunto a Istanbul per conoscere la madre che l'ha messo al mondo e dato in adozione a un uomo cattivo. Il ragazzo apparirà arrabbiato nei confronti di sua madre Ender e Sahika approfitterà di questo per organizzare un diabolico piano.

La darklady cercherà di convincere Yigit a parlare con la sorella di Caner. Il giovane raggiungerà la genitrice, con la quale ci sarà un confronto che non andrà nei migliori dei modi. La donna nervosa manderà via il ragazzo, ordinandogli di non farsi più vedere altrimenti rischierà di perdere il posto ottenuto in azienda.

Ender finisce nelle acque del Bosforo dopo un'aggressione

Le anticipazioni rivelano che Ender verrà aggredita da una figura misteriosa, che la colpirà violentemente al volto. La donna cadrà priva di sensi nelle acque gelide del Bosforo. Tutti i sospetti ricadranno su Sahika, Yildiz e Yigit mentre Ender verrà data per deceduta poiché il suo corpo non verrà ritrovato. Emir piangerà disperato la morte della madre, già provato per la grave ferita riportata nello sparo ricevuto da Mustafa.Il pubblico assisterà ad un salto temporale di alcuni mesi in cui Halit starà per sposare Sahika in seguito alla strana scomparsa di Yildiz e la presunta morte di Ender.

Zeynep ha scoperto che Alihan le ha organizzato un matrimonio in gran segreto

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio gennaio su Canale 5, Yildiz (Eda Ece) ha scoperto l'indirizzo del vecchio quartiere in cui abitata Ender Celebi. La donna ha deciso d'indagare sul passato della rivale per scoprire i suoi scheletri nell'armadio. La moglie di Halit ha sospettato che Ender e Kaya stiano nascondendo qualcosa ma durante le indagini viene truffata dopo essersi fidata delle persone sbagliate.

Zeynep, invece, ha raggiunto la casa di Alihan Tasdemir (Onur Tuna). La donna è rimasta senza parole quando ha scoperto che il compagno le ha organizzato un matrimonio in gran segreto.

La sorella di Yildiz ha accettato di diventare la moglie dell'imprenditore davanti alla sua famiglia ed amici più cari. In questa circostanza, Caner si è avvicinato pericolosamente a Zehra, per la quale nutre un debole. I due hanno passato una notte di passione complice un bicchierino di troppo bevuto durante la cerimonia nuziale di Alihan e Zeynep.