Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in onda prossimamente su Canale 5 raccontano che Yildiz deciderà di consegnare le carte del divorzio ad Halit quando capirà che non intende rinunciare a Sahika nonostante avesse scambiato suo figlio Halitcan in ospedale.

Yildiz chiede il divorzio ad Halit

Yildiz prenderà una decisione definitiva quando diventerà madre di Halitcan, frutto del suo amore con Halit. La donna crederà che Sahika abbia sostituito suo figlio con uno di un'altra coppia in partenza per l'Australia. Yildiz rifiuterà di trasferirsi a villa Argun con Halitcan poiché Halit non avrà nessuna intenzione di rinunciare a Sahika.

La donna studierà quindi un piano per togliere la rivale di mezzo. La sorella di Zeynep chiederà a suo marito di poter palare con lui in ufficio. Durante il confronto, Yildiz presenterà all'imprenditore i documenti del divorzio per farglieli firmare. L'uomo deciderà di non sottoscrivere immediatamente le carte, volendo prima farle leggere dal suo avvocato di fiducia.

Sahika organizza una trappola ai danni di Yildiz

Halit farà presente al suo legale di non essere mai stato lasciato da nessuna delle sue precedenti mogli e per questo la richiesta di Yildiz l'ha fatto sprofondare in una grave crisi. Sahika comprenderà che il compagno sta facendo fatica a concedere il divorzio alla rivale. La sorella di Kaya organizzerà una trappola ai danni di Yildiz.

La donna farà credere ad Halit che sua moglie abbia una relazione con Emir dopo averli sorpresi in casa insieme. Le macchinazioni di Sahika non andranno a buon fine poiché la sorella di Zeynep intercetterà i suoi loschi propositi. Yildiz si farà trovare dal marito insieme a Lila, Zehra, Asuman e Emir a prendersi cura del piccolo Halitcan. L'imprenditore si convincerà che tra i due c'è soltanto una semplice amicizia.

Halit ha cacciato Asuman dall'ospedale

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio gennaio su Canale 5, Erim è rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco sparato da Mustafa, arrivato alla tenuta Argun per chiedere dei soldi ad Halit. Una volta ripresosi, il ragazzo ha detto a suo padre di non voler abitare più con lui, non sentendosi più al sicuro.

Halit, intanto, ha allontanato Asuman, che si era recata in ospedale per vedere Erim. L'imprenditore ha considerato la suocera, la responsabile di quanto accaduto al primogenito. Yildiz è rimasta sconvolta dal comportamento avuto dal marito nei confronti della madre.

Kaya ha accompagnato Asuman alla stazione degli autobus. L'uomo si è fermato a parlare con Yildiz. Il dettaglio ha mandato su tutte le furie Ender.