Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono fidanzati da circa due anni, e a brevissimo andranno a convivere. In un'intervista che ha rilasciato al settimanale Nuovo, l'ex dama di Uomini e donne ha parlato anche della possibilità di mettere su famiglia con il compagno, un desiderio che avrebbero entrambi ma che non è detto che si concretizzerà anche per questioni d'età.

Il racconto sulla vita fuori dagli studi di Uomini e donne

Da mesi Roberta sta condividendo con i fan foto e video dalla casa dove andrà a vivere, un'abitazione nella quale ci sarà spazio anche per il compagno Alessandro.

Interpellata su come cambierà il suo legame con Vicinanza quando si trasferirà, Di Padua ha detto: "Sarà una convivenza part-time. Lui non può lasciare l'azienda che ha a Salerno".

Gli ex protagonisti di Uomini e donne, però, passeranno molto più tempo insieme e con loro ci sarà anche il piccolo Alessandro, il bambino che Roberta ha avuto da una relazione precedente e che ha un bellissimo rapporto con il fidanzato.

I progetti per il futuro

Da quando hanno lasciato Uomini e donne in coppia, Roberta e Alessandro sono finti spesso al centro delle chiacchiere per una possibile gravidanza.

La dama non ha mai nascosto che le piacerebbe diventare mamma per la seconda volta, e anche Vicinanza ha ammesso che in lui è nato un desiderio di paternità da quando ha conosciuto il piccolo Alex.

Quando le è stato chiesto se tra i suoi progetti futuri c'è anche quello di mettere su famiglia con il compagno, Di Padua ha risposto: "Un figlio? Saremmo felicissimi se accadesse, ma non è in calendario. La mia età è un dettaglio che incide, ma mai dire mai".

Gli storici protagonisti del trono Over, dunque, non hanno programmato nulla ma accoglierebbero a braccia aperte un bambino frutto del loro amore.

Le ospitate in studio dopo il fidanzamento

Il prossimo febbraio Roberta e Alessandro festeggeranno due anni d'amore: è da un paio di stagioni, infatti, che la dama e il cavaliere non figurano nel cast di Uomini e donne, ma sono sempre rimasti molto legati al programma che li ha fatti incontrare.

La redazione, infatti, ha invitato Di Padua e Vicinanza a tre/quattro puntate delle ultime edizioni e le loro ospitate sono sempre state apprezzate dal pubblico a casa.

Prima delle vacanze di Natale, ad esempio, è andata in onda la registrazione in cui Roberta ha regalato ad Alessandro le chiavi della casa dove andranno a vivere, quelle del loro nuovo nido d'amore.