Sta facendo molto discutere l'intervista che Francesca Tocca ha rilasciato a Verissimo l'11 gennaio, in particolare le cose che ha detto sull'ex marito. La ballerina di latinoamericano, infatti, ha raccontato che Raimondo Todaro avrebbe mentito sia a lei che al pubblico di Canale 5 quando tempo fa si è definito single: secondo la donna, l'ex professore di Amici avrebbe avuto una relazione importante con una ragazza di Catania e lei avrebbe scoperto tutto solo di recente.

Le parole contro Todaro

Il matrimonio tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro è finito: dopo vari tira e molla, la ballerina ha ufficializzato la rottura nel corso dell'intervista che ha rilasciato a Silvia Toffanin domenica scorsa.

Scossa e un po' in difficoltà, la donna ha parlato delle causa di una separazione a suo dire inevitabile: "Non avrei mai pensato di lasciarlo, ma ha tradito la mia fiducia troppe volte".

L'ex professionista di Amici non ha parlato apertamente di tradimenti, ma ha lasciato intendere che il maestro di danze latinoamericane non sarebbe stato sincero né con lei né con i telespettatori.

Il racconto di Francesca sul privato dell'ex

A Verissimo, dunque, Francesca Tocca ha dichiarato che Todaro avrebbe mentito sulla sua vita sentimentale quando è stato ospite.

"Si diceva single, ma era fidanzato in casa con una ragazza di Catania. L'ha presentata ai genitori e ci è stato insieme molti mesi", ha spiegato la ballerina nel salotto di Silvia Toffanin.

A dispetto di quello che si è vociferato sul suo conto, invece, l'ex professionista di Amici ha negato di aver avuto una frequentazione con Baby Gang, ma ha ammesso di aver avuto altre relazioni nei periodi in cui non stava con il marito.

I commenti dei fan sui social

L'intervista di Francesca Tocca a Verissimo è stata molto commentata soprattutto da chi non si aspettava che andasse contro Todaro in maniera così decisa.

"Quindi anche lei ha le corna, assurdo", "Per me tutto questo è ridicolo, anche lei lo ha tradito", "Lo sta smascherando, adoro", "Applausi per Francesca", "Immagina tradire una donna così, follia", "Ricordo male o lei lo ha tradito con un allievo di Amici?", "Sta dicendo cose gravi", si legge su X in queste ore.