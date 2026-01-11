La puntata di Amici che è andata in onda l'11 gennaio è stata l'ultima per una delle allieve più discusse di questa edizione: Flavia, infatti, è stata eliminata da Anna Pettinelli durante la gara cover e in studio si è scatenato il caos. La titolare ha contestato il giudizio negativo della sua insegnante e ha reagito male quando Lorella Cuccarini le ha consigliato di essere meno presuntuosa. Anche Plasma ha avuto da ridire con le due professoresse di canto, poi è uscito per andare a consolare la fidanzata.

La reazione di Flavia all'eliminazione da Amici

Si è conclusa oggi, 11 gennaio, l'avventura di Flavia nella scuola di Amici: la ragazza ha dovuto consegnare definitivamente la maglia da titolare dopo che Anna Pettinelli ha deciso di eliminarla.

"Io non so più cosa fare. Posso dire che non sono d'accordo? Ma per niente. Mi sono impegnata", ha replicato la cantante subito dopo che la sua insegnante le ha comunicato che non intendeva più seguirla.

"Tu sai cantare, ma sei vuota", ha spiegato la docente del talent per motivare la sua scelta di mandare a casa una delle alunne più discusse di questa edizione.

Se Rudy Zerbi è andato contro la collega definendola incoerente e poco convinta delle proprie scelte, Lorella Cuccarini è intervenuta per rimproverare la giovane: "Dovresti essere meno presuntuosa. Fare un bagno di umiltà ti servirebbe".

La presentatrice ha provato a giustificare l'atteggiamento di Flavia, dopodiché l'ha chiesto se uno dei prof fosse interessato a prenderla nella propria squadra.

A fronte del "no" di tutti gli insegnanti, la cantante è uscita di scena e mentre lasciava lo studio ha bisbigliato più volte: "Che ingiustizia".

L'intervento di Plasma in studio

Plasma ha preso la parola in diverse occasioni, ma quando Flavia è andata via ha deciso di difenderla dalle critiche che le hanno rivolto le prof Pettinelli e Cuccarini.

"Voi non l'avete mai capita. Lei si è impegnata tanto", ha ripetuto più volte l'allievo di Amici nel tentativo di convincere i docenti che si stavano sbagliando sulla sua fidanzata.

L'intervento del titolare non è servito a cambiare le cose, anzi ad un certo punto Maria De Filippi lo ha invitato a raggiungere la compagna per un ultimo abbraccio.

Le opinioni contrastanti del pubblico

L'eliminazione di Flavia da Amici ha diviso il pubblico: da un lato c'è chi è d'accordo con Anna Pettinelli, dall'altro chi pensa la ragazza avrebbe meritato un'altra chance.

"Copione già visto e rivisto", "Menomale che è uscita, troppo arrogante", "Meritate il fallimento", "Ci è voluto pure troppo tempo a mandarla via", "Si comportava come una star, ha ragione Lorella", "Ingiusto", "Pettinelli pessima prof", "Assurdo", si legge su X l'11 gennaio.