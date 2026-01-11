Non è passata neppure una settimana dalla prima reunion tra due amatissime coppie dell'edizione 2024/2025 del Grande Fratello: lo scorso weekend, infatti, gli Helevier e i Tommavi si sono ritrovati al palazzetto di Terni davanti a fan e tifosi. Il 10 gennaio c'è stato un nuovo incontro tra i quattro, in particolare una serata trascorsa tra giochi, risate e buon cibo: Helena Prestes ha deciso di documentare parte della cena con Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi in live su TikTok.

La serata raccontata in diretta sui social

Dopo aver passato alcuni giorni tra Milano e Lecco, Helena è tornata a Terni e una delle prime cose che ha fatto è stata invitare a cena Mariavittoria e Tommaso.

Quelli che al GF venivano chiamati i Tommavi, infatti, sabato scorso si sono riuniti agli Helevier per una serata all'insegna del divertimento e del buon cibo.

La modella ha scelto di condividere con i fan alcuni momenti della cena con gli amici e il fidanzato, e per farlo ha avviato una diretta su TikTok mentre stavano giocando a tavola.

Chi ha seguito la live in questione non ha potuto non notare il clima disteso che c'era tra i quattro ex concorrenti del reality, gli stessi che stanno portando avanti un legame che si mostra sempre più solido e concreto.

Potete criticare,inventare,giudicare,analizzare, con "psicodiagnosi" da 4 soldi, espressioni,parole o azioni....ma la realtà è una e una soltanto....loro Amano,Ridono......VIVONO....😉😉😉❤️❤️❤️❤️#helevier pic.twitter.com/TJ2h7DW0My — Doriana (@Dorianades77) January 10, 2026

La gioia dei fan delle coppie

La seconda reunion in pochi giorni tra Helevier e Tommavi, ha reso felici i fan di entrambe le coppie che si sono formate nel corso dell'edizione 2024/2025 del GF.

"Potete criticare, inventare, giudicare e fare analisi da quattro soli, ma le realtà è che loro ridono e amano, punto", "Quanto si divertono insieme", "Bravi, continuate così", "Loro quattro resteranno sempre casa", "Sono la cosa migliore e vera uscita da quella topaia", "Che bel quartetto", "I più divertenti", si legge su X in queste ore.

Gli attacchi degli haters a Helena

Negli ultimi giorni sul web si è parlato di Helena anche per un paio di attacchi che avrebbe ricevuto dai suoi haters: come ha raccontato la stessa modella su X, l'account di un suo brand sarebbe stato sospeso da Instagram a causa di segnalazioni fatte proprio da chi non la apprezza.

Per circa 24 ore anche il profilo TikTok di Prestes è sparito, ma si dice che potrebbe essere stata lei a metterlo in stand-by per evitare di perderlo a causa di nuovi attacchi a distanza.