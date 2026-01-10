Le ultime giornate sono state molto intense per Helena Prestes: in meno di una settimana, infatti, la modella ha comprato una casa, portato avanti progetti di lavoro e discusso a distanza con gli haters. Oggi, 10 gennaio, l'ex concorrente del Grande Fratello ha postato foto e video da Terni, dove è rientrata dopo aver portato a termine tutti i suoi impegni. La 35enne è stata accolta dall'affetto della cagnolina Amy, dai baci di Javier Martinez e da un massaggio rilassante di una professionista.

La serenità dopo giorni frenetici

Nell'ultima settimana è successo di tutto nella vita di Helena, dalla gioia per l'acquisto di una nuova casa alla rabbia per gli attacchi che continuerebbe a subire dagli haters.

Dopo aver vissuto emozioni contrastanti, però, Prestes è tornata nel suo porto sicuro: l'abitazione di Terni dove convive con Javier dallo scorso autunno.

In un video che ha postato su Instagram, infatti, la modella ha mostrato il massaggio che le stava facendo una professionista e i baci che le ha dato il fidanzato prima di uscire.

A coccolare la 35enne ci ha pensato anche Amy, la cagnolina che è parte della famiglia e che anche i fan hanno adottato virtualmente da quando l'hanno vista la prima volta.

...intanto a Terni la realtà fa più rumore della fantasia✨ #helevier pic.twitter.com/3dS6YU3zCl — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) January 10, 2026

I messaggi d'affetto per Helena

Da quando hanno saputo che Helena è tornata a Terni, i fan si sono rasserenati e hanno cominciato a mettere da parte le tensioni dell'ultima settimana.

"A Terni la realtà fa più rumore della fantasia", "Mi incanto a guardarli", "Lei e Javier si amano così tanto", "Javier deve baciarla sempre prima di andare via, quanto è innamorato", "Loro sono l'amore vero", "Mi fanno commuovere", "Meravigliosi", "Più li attaccano, più loro diventano forti", "Bello vedere Javier così affettuoso", "C'è anche Amy, la famiglia è al completo", si legge su X il 10 gennaio.

La sospensione dell'account di lavoro

Nei giorni scorsi Helena ha dovuto fare i conti con una serie di attacchi, in particolare segnalazioni che avrebbero portato alla sospensione di un account Instagram che usava per lavoro.

Il profilo del brand di abbigliamento fatto all'uncinetto che la modella ha creato dopo l'esperienza al Grande Fratello, è sparito da più di 24 ore e si dice che sarebbe colpa degli haters.