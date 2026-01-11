Il Paradiso delle signore si avvia verso le battute conclusive di questa decima stagione che, a differenza delle passate stagioni, sta registrando ascolti in calo.

In queste ore si sta decidendo quello che sarà il futuro della soap nella fascia pomeridiana di Rai 1 e, intanto, i primi retroscena rivelano che si starebbe puntando sul ritorno in scena di uno dei volti più amati dal pubblico: quello di Alessandro Tersigni nei panni di Vittorio Conti.

Ascolti traballanti per Il Paradiso delle signore su Rai 1

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore è tornato in onda in prima visione su Rai 1 dopo la pausa natalizia, registrando ascolti in calo rispetto ai mesi precedenti.

La serie con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi ha registrato ascolti pari a 1,4 milioni di spettatori nella fascia pomeridiana, fermandosi sulla soglia del 13-14%.

Dati preoccupanti, messi a dura prova anche dallo strapotere de La forza di una donna, la serie turca di Canale 5, di grande successo che tutti i giorni riesce a conquistare l'attenzione di oltre 2,5 milioni di fedelissimi appassionati, toccando punte del 28%.

Il futuro della soap opera di Rai 1

In queste settimane verranno decise le prime mosse per i palinsesti della prossima stagione televisiva 2025/2026 e bisognerà decidere anche quale sarà il futuro de Il Paradiso delle signore.

Al momento non ci sarebbe ancora una decisione ufficiale anche se, la produzione della soap, avrebbe già messo a punto quelle che potrebbero essere le prime novità da introdurre per cercare di rianimare un po' le trame dell'undicesima stagione.

Quest'anno, infatti, ci sono state un bel po' di critiche da parte dei fan in merito proprio alla lentezza delle trame e all'uscita di scena di diversi personaggi chiave, che non sono stati sostituiti da volti che hanno saputo far breccia nel cuore del pubblico di Rai 1.

Vittorio Conti verso un ritorno fisso ne Il Paradiso delle signore

Così, in vista della prossima stagione della soap opera, non si esclude che si possa puntare sul ritorno in scena di uno dei personaggi che per anni è stato tra i più amati dal pubblico.

Trattasi di Alessandro Tersigni, ben noto ai fan come Vittorio Conti de Il Paradiso delle signore.

La sua uscita di scena aveva lasciato tutti sorpresi anche se, l'attore, aveva sempre ammesso di non escludere un suo ritorno futuro nella soap.