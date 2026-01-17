Dopo giorni di preoccupazione e incertezza, Helena Prestes ha ritrovato il sorriso. Il 17 gennaio, infatti, l'ex concorrente del Grande Fratello è atterrata a San Paolo e una delle prime cose che ha fatto è stata andare a trovare il padre in ospedale. La modella ha pubblicato su Instagram una foto che ha emozionato tutti i suoi fan, ovvero uno scatto della sua mano intrecciata a quella del papà e accanto la dedica "Got you" ("Ti ho preso").

Le rassicurazioni di Helena dal Brasile

Sono passate poche ore da quando Helena è arrivata in Brasile, dove è volata per sincerarsi sulle condizioni di salute del papà dopo un incidente piuttosto serio (si parla di una caduta davanti ad una macelleria).

Oggi, 17 gennaio, la modella è andata a trovare il padre in ospedale e su Instagram ha pubblicato una foto che ha fatto venire i brividi a chiunque l'abbia vista.

"Ti ho preso", ha scritto la 35enne in inglese accanto allo scatto della sua mano che stringe quella del signor Prestes.

Questa breve ma significativa frase ha commosso le tantissime persone che nei giorni scorsi si sono mobilitate per aiutare la donna a ritrovare il suo papà, del quale si erano perse le tracce dopo che è stato soccorso.

I commenti commossi dei fan

La dedica che Helena ha fatto a suo padre ha colpito il cuore di tutti i fan, gli stessi che l'hanno commentata sui social con dolcissime parole.

"Ho i brividi", "Piango", "Ti ho preso, che emozione", "Andrà tutto bene", "Il mio cuore ha perso un battito", "Forza cucciola, tutto si risolverà", "Mamma mia, che bello", "Che donna che sei", "Tanto amore per te e per tutta la tua famiglia", "Ti abbracciamo", si legge su X in queste ore.

Le prime parole da San Paolo

Prima di andare a trovare il padre in ospedale, Helena è tornata a respirare l'aria dei posti dove è nata e cresciuta.

"Qui tutto bene, sono in ottime mani. Rifletto su quello che è stata la mia famiglia, questi odori li riconosco", ha scritto l'ex concorrente del Grande Fratello in una delle tante storie che ha pubblicato sul suo profilo Instagram da quando è atterrata a San Paolo.

La modella è in compagnia della sua migliore amica, invece Javier è rimasto in Italia perché è impegnato con la sua squadra di pallavolo.