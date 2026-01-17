Dopo quasi 24 ore di viaggio, Helena Prestes è arrivata in Brasile e lo annunciato con una foto in cui sfoggia un grande sorriso. La modella è volata nel suo Paese d'origine per stare vicino al padre, vittima di un incidente, ma nel frattempo sta riflettendo sulla sua famiglia su come le è cambiata la vita quando ha deciso di partire per crearsi una propria strada nel mondo del lavoro.

I primi contenuti postati dal Brasile

Dopo giorni di preoccupazione e lacrime, Helena ha ritrovato il sorriso: come mostra una foto che la 35enne ha pubblicato non appena è atterrata a San Paolo, il dolore dell'ultima settimana ha lasciato il posto ad una nuova serenità.

"Tutto bene, qui sono in ottime mani", ha scritto Prestes accanto allo scatto che la ritrae abbracciata alla sua migliore amica, con lei in questo viaggio difficile ma necessario.

L'arrivo in Brasile, dunque per la modella è stato molto emozionante ed è stata lei stessa a confermando sui social: "Rifletto su cosa è stata la mia famiglia, quest'odore lo riconosco. Stessa città, nuova me".

"Felicità e speranza silenziosa", ha concluso Helena sul suo profilo Instagram,

L'amore dei fan per Helena

I messaggi che Helena ha postato dal Brasile, hanno rassicurato tutti i fan che erano preoccupati per lei da giorni.

"Finalmente rivediamo il suo sorriso che illumina tutto", "Sapere che è con la sua migliore amica, rincuora", "Bellissimo vederla sorridere di nuovo", "Aspettiamo altre buone notizie", "Sosteniamola sempre", "Sono contenta che non è sola lì", "Ha bisogno di tranquillizzarsi", si legge su X in queste ore.

Lo sfogo in difesa di Javier

Prima di salire sull'aereo che l'ha portata nel posto dove è nata e cresciuta, Helena ci ha tenuto a difendere Javier dalle critiche che ha ricevuto nei giorni scorsi da chi si aspettava che si esponesse sulla vicenda di suo padre.

"Smettetela di attaccarlo, lui è una persona dolce e presente. Rispettate la mia vita personale, lasciatelo stare", ha scritto Prestes in una storia che ha pubblicato sul suo profilo Instagram poche ore fa.

Martinez, dal canto suo, non ha mai smesso di rispondere a tono agli haters e a tutti quelli che dubitano del suo amore per Helena.