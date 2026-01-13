I fan di Helena Prestes e Javier Martinez rimarranno un po' delusi nell'apprendere che la loro sfida a Celebrity Chef non andrà in onda a breve. Leggendo l'elenco degli ospiti delle puntate in onda questa settimana, si scopre che gli Helevier non ci sono e quindi bisognerà aspettare almeno il 19 gennaio per vederli alle prese con ricette e preparazioni di un menu completo da proporre ai giudici del programma in onda su Tv8.

Brutte notizie per i fan di Helena e Javier

Da mesi si sa che Helena e Javier si sono sfidati ai fornelli nella nuova edizione di Celebrity Chef: i due hanno registrato la puntata a loro dedicata durante l'estate, ma non si sa ancora quando sarà trasmessa su Tv8.

Nelle ultime ore alcuni fan degli Helevier hanno scovato l'elenco dei personaggi famosi che gareggeranno questa settimana, e purtroppo i loro beniamini non sono presenti in questa lista.

Martedì 13 gennaio ci sarà il confronto tra Giulia Stabile e Alessio Sakara, poi il 14 toccherà a Diana Del Bufalo e Fabrizio Biggio, il 15 a Carolyn Smith e Angelo Madonia e il 16 a Nathalie Guetta e Vito Bucci.

Per vedere Prestes e Martinez in cucina, dunque bisognerà aspettare la prossima settimana: la sfida tra gli ex concorrenti del Grande Fratello andrà in onda dopo il 19 gennaio.

Il promo con Javier protagonista

La nuova edizione di Celebrity Chef è iniziata il 12 gennaio, e su Tv8 è stato trasmesso un promo con alcuni degli ospiti che si sfideranno per provare a convincere Alessandro Borghese di essere migliori del loro "rivale".

Javier è comparso in questo video e i fan hanno esultato per il suo sorriso e per la spigliatezza che ha mostrato nella cucina dove si è confrontato con la fidanzata Helena.

piccola clip di Javi nel promo di “Celebrity Chef”🫠🫠 pic.twitter.com/5QUMrOaET6 — 𝒜sia 🪷 j7. ༄ (@asiaobriien) January 12, 2026

I commenti dei fan sui social

L'ospitata di Helena e Javier a Celebrity Chef è attesissima dai loro fan, anche perché si sa da mesi che c'è stata questa sfida inedita ai fornelli.

"Voglio sapere quando saranno presenti loro", "Non vedo l'ora di vederli", "Quanto dobbiamo aspettare ancora?", "Wow", "Non sto più nella pelle", "Chissà quando ce li faranno vedere", "Sono perfetti", "Sicuramente li metteranno tra gli ultimi perché sono attesissimi", si legge su X in questi giorni.