La puntata di Un posto al sole di martedì 13 gennaio si è conclusa con un colpo di scena clamoroso. Antonietta, stanca delle bugie di Gennaro, ha deciso di telefonare a Michele Saviani, in diretta durante la sua trasmissione radiofonica, per rilasciare una dichiarazione sulle malefatte del marito.

Le anticipazioni delle prossime puntate della soap partenopea in onda fino al 23 gennaio confermano che Gagliotti uscirà di scena, aprendo la narrazione a nuovi intrecci.

Antonietta racconta la verità su suo marito

La puntata di stasera è iniziata mostrando il trionfo di Gennaro.

L'imprenditore è riuscito a far cadere tutte le accuse contro di lui, invalidando la testimonianza di Okoro e restando saldamente al comando dei Cantieri come AD.

Nel finale di puntata, però, c'è stato un colpo di scena. Antonietta, moglie di Gennaro, ha deciso di dire tutta la verità sull'operato tutt'altro che trasparente del marito.

Le anticipazioni non rivelano esattamente cosa dirà la donna, ma confermano che le sue parole segneranno la fine per Gagliotti. La moglie, del resto, sa bene che il marito è coinvolto nell'omicidio di Assane e nell'aggressione ad Agata. L'imprenditore, pur non avendo dato l'ordine diretto, era al corrente delle azioni di Okoro, che ha agito sotto la pressione del suo capo.

Insomma quanto basta per procurargli una pesante incriminazione, senza contare la questione del caporalato. Gennaro non ha mai negato il proprio coinvolgimento in quella vicenda, così da distogliere l'attenzione da colpe ben più gravi.

Gennaro perde la testa

La confessione di Antonietta alla radio non ha alcun valore legale, ma la donna verrebbe comunque ascoltata dagli inquirenti e Gagliotti non avrebbe più via di scampo. La moglie sarebbe una testimone attendibile, a differenza di Okoro. Gennaro vedrà tutto franare sotto i suoi piedi e farà qualcosa di molto stupido.

Non è chiaro se l'uomo proverà ad aggredire sua moglie o se si tratta di altro. Sta di fatto che le trame parlano di un uomo in fuga, disperato e braccato, la cui fine è ormai vicina.

Un nuovo assetto per i Cantieri

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 19 al 23 gennaio confermano che Gennaro non sarà più l'AD dei cantieri. Nelle prossime puntate ci saranno eventi molto concitati per ridefinire il nuovo assetto aziendale. I punti fondamentali saranno l'elezione del nuovo AD, il cui nome non è stato ancora rivelato, e il coinvolgimento di Vinicio ed Elena che avranno un ruolo importante in questa vicenda.

In seguito, per risolvere i problemi economici dei Cantieri usciti abbastanza disastrati da questa situazione, arriverà una ricca cliente americana, Eleanor Price.