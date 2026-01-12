L'altra sera Helena Prestes e Javier Martinez hanno chiacchierato con i fan in live su TikTok, ma ad un certo punto hanno fatto una richiesta piuttosto inaspettata. Dopo aver scartato alcuni regali che gli sono stati mandati a casa, gli ex concorrenti del Grande Fratello hanno invitato i loro sostenitori a spendere i soldi in un altro modo, magari donandoli per progetti di beneficenza che stanno a cuore a entrambi.

La richiesta della coppia sui social

Nei giorni scorsi Helena e Javier sono stati presi di mira dagli haters, ma l'affetto dei loro fan sembra avergli già fatto dimenticare le tensioni che hanno vissuto a causa di chi non li apprezza.

Dopo cena, gli Helevier hanno deciso di fare una diretta su TikTok sia per chiacchierare con chi li ama che per scartare alcuni dei regali che gli sono stati inviati a Terni, dove vivono.

Dopo aver ringraziato per le tante cose che gli sono state donate da persone che li conoscono solo tramite uno schermo, Prestes e Martinez hanno messo un freno a quest'abitudine che va avanti da quando hanno concluso l'esperienza al Grande Fratello.

Anche se in modo gentile, Helena e Javier hanno chiesto ai loro fan di non mandargli più regali a casa, anzi gli hanno consigliato di usare i loro soldi per supportare progetti di beneficenza.

Ho visto la live bellissima. Spero che adesso avete capito che non vogliono più regali? Fate beneficenza xke' in questo mondo la povertà è aumenta è c'è veramente gente alla fame. Le caritas sono pieni di persone che chiedono anche il latte x i propri figli😔😟 #helevier pic.twitter.com/e2GkJzl3rj — Barbara 🇮🇹🌈 ☘️ (@IlardiBarbara) January 12, 2026

I commenti degli utenti di X

L'appello di Helena e Javier è stato accolto con piacere dai fan, soprattutto da chi pensa che non avrebbero bisogno di tutte le cose che gli vengono regalate ogni giorno.

"Adesso lo avete capito che non vogliono più regali? Fate beneficenza piuttosto", "Donate, Helena ci tiene molto", "Rendiamoci utili anziché fare regali senza senso", "Solidarietà per i bambini, io l'ho già fatto", "I cuccioli ringraziano per i regali, ma vi invitano a donare alle raccolte supportate da Helena", "I regali vanno bene solo per il compleanno e per Natale, poi basta", "Chissà se capiranno ora che la devono smettere di riempirli di regali inutili", si legge su X in queste ore.

La frecciatina di Helena sulla vita a Terni

Prima di fare la diretta con Javier, Helena ha pubblicato su TikTok un video che ha divertito tutti i suoi fan.

La modella si è ripresa mentre ballava scatenata in casa, e sopra la sua testa campeggiava la scritta ironica: "Poverina quella ragazza, a Terni sarà triste. Intanto io...".

L'ex concorrente del Grande Fratello, dunque, ha smentito a modo suo chi pensa che non sarebbe felice di vivere in Umbria lontana dalla movida alla quale era abituata.