Sono passati più di sette giorni da quando Helena Prestes è volata in Brasile per stare accanto al papà, ricoverato in ospedale dopo un incidente piuttosto serio. La modella è partita all'improvviso e questo ha spiazzato sia il suo fandom che il compagno: in queste ore, infatti, Javier Martinez ha deciso di sorprendere la fidanzata con una dolce dedica sui social.

Il gesto che commuove i sostenitori della coppia

Da più di una settimana Javier sta facendo a meno di Helena e delle sue attenzioni: la 35enne si trova a San Paolo per assistere il padre, invece il pallavolista è rimasto a Terni per motivi di lavoro.

Se Prestes si è esposta più volte sulla nostalgia che ha della sua vita in Italia, Martinez l'ha fatto poche ore fa e senza nessun preavviso.

"Quando torni a casa?", ha scritto l'ex concorrente del Grande Fratello accanto ad una foto che ha scattato alla fidanzata un po' di tempo fa.

Javi tu sei pazzo io ho un cuore e soprattutto mi mancate tantissimo 😭#helevier pic.twitter.com/CdxtUpowdh — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) January 24, 2026

La modella ha immediatamente repostato questa storia sul suo profilo Instagram, e tutti i fan della coppia non hanno potuto far altro che emozionarsi di fronte a quest'ennesima dichiarazione d'amore tra i loro beniamini.

I commenti dei fan sul web

La dedica che Javier ha fatto a Helena il 24 gennaio, ha ravvivato gli animi dei loro sostenitori.

"Tu sei pazzo, io ho un cuore", "Mi mancate tantissimo", "Ci vogliono male", "Queste interazioni mi distruggono", "Mamma mia che bello", "Mi fanno piangere", "Non mi riprendo più da questa cosa", "Helena torna presto, manchi a lui e a tutti noi", "Si mancano troppo, e li capisco", "Li amo", "Non vedo l'ora di rivederli insieme", si legge su X in queste ore.

Il racconto di Helena in live

L'altra sera Helena ha fatto una diretta su TikTok insieme ad alcune amiche, e ad un certo punto si è imbattuta nella domanda di chi voleva sapere con che frequenza sente il fidanzato ora che sono così lontani.

"Lo sento tutti i giorni, ogni secondo. Gli scrivo tanto, forse troppo", ha raccontato la modella a più di diecimila persone che erano collegate con lei in live.

Tra un paio di settimane, inoltre, gli Helevier festeggeranno il loro primo anniversario e i fan si augurano che potranno farlo insieme e non a chilometri di distanza.