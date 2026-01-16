Prima di partire per il Brasile, Helena Prestes ci ha tenuto a fare chiarezza su una polemica che stava impazzando sul web da alcuni giorni. Tramite il suo profilo Instagram, infatti, l'ex concorrente del Grande Fratello ha smentito chi pensava che Javier Martinez non le starebbe vicino in questo periodo così delicato della sua vita e lo ha fatto con un messaggio in cui ha definito il compagno la persona più dolce e presente del mondo.

Le parole di Helena per il compagno

Qualche ora fa Helena è volata in Brasile per andare a trovare il padre, vittima di un incidente (pare una brutta caduta) che ha allarmato tutta la famiglia.

Prima di salire sull'aereo che la riporterà dove è nata e cresciuta, la modella ha voluto difendere Javier dalle critiche che ha ricevuto nei giorni scorsi per non essersi esposto sulla sua situazione familiare.

"Smettetela di attaccarlo, lui è la persona più dolce e presente. Rispettate la mia vita personale e mollatelo", ha scritto Prestes in un post che ha commosso tutti i sostenitori della coppia che si è formata nella casa del Grande Fratello quasi un anno fa.

L'affetto dei fan per gli Helevier

Anche se non ha fatto appelli pubblici, dunque, Javier è stato accanto a Helena e a tutta la sua famiglia nei giorni in cui non si sapeva dove fosse il signor Prestes e quali fossero le sue condizioni di salute dopo l'incidente.

"Lei non ha lasciato nulla all'interpretazione, ha detto tutto in poche ma chiare parole", "Li dovete lasciare stare", "Non sa più come dirlo", "Non date importanza a queste persone cattive", "Capiranno questa volta?", "Lei lo protegge sempre, mi fa commuovere", "A lei non dovete toccare lui e a lui non dovete toccare lei, questo è", "Helena on fire", "Ha lanciato arco e frecce, finalmente", si legge su X in queste ore.

Quasi un anno d'amore fuori dalla casa del Grande Fratello

Tra poche settimane, per la precisione il 7 febbraio, Helena e Javier festeggeranno il loro primo anno da fidanzati.

I fan della coppia aspettano con ansia il giorno in cui potranno omaggiare i loro beniamini con dediche e regali per questo traguardo così importante, uno dei tanti che hanno raggiunto insieme e andando contro chi non crede nel loro amore.