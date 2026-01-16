Da giorni sul web si parla di quello che sarebbe successo al padre di Helena Prestes in Brasile, in particolare di dove si troverebbe dopo una caduta piuttosto seria. Sui social, infatti, la modella ha raccontato della sparizione del papà, del suo ritrovamento in un ospedale del posto e anche del viaggio che ha deciso di fare per andare a sincerarsi delle sue condizioni di salute.

La partenza dopo la preoccupazione

Nei giorni scorsi Helena ha condiviso con i fan tutte le emozioni che ha provato, dall'ansia per l'assenza di notizie del padre al sollievo per il suo ritrovamento in un ospedale.

In questo periodo così delicato della sua vita, la modella ha continuato a lavorare e questo le è costato non poche critiche: in rete c'è chi non ha compreso la decisione della modella di postare contenuti nonostante quello che stava vivendo la sua famiglia, ma lei si è giustificata spiegando che doveva farlo per contratto.

All'alba del 16 gennaio, Prestes ha pubblicato una foto che ha commosso tutto il suo fandom: la donna ha pubblicato uno scatto all'aeroporto poco prima di salire a bordo dell'aereo che la porterà in Brasile dal suo papà.

Buon viaggio Helena. Sarà il viaggio più lungo e difficile della tua vita...nessuna gioia ma solo angoscia e preoccupazione ma ti auguro tutto si risolva per il meglio. Ti staremo vicino come possiamo e pregheremo per il tuo papà! ❤#prestinez #helevier pic.twitter.com/8hHdo6BTZe — Antonio7 (@Antonio89704611) January 16, 2026

Il messaggio prima di partire

Dopo aver messo in stand-by tutti i suoi impegni, Helena ha fatto la valigia e ha preso il primo volo per il Brasile.

"Io amo viaggiare, ma questo sarà il viaggio più difficile da fare", ha scritto l'ex concorrente del Grande Fratello nel post con il quale ha comunicato ai suoi tantissimi fan che tra qualche ora potrà riabbracciare il padre e verificare di persona come sta dopo l'incidente di qualche giorno fa.

L'affetto dei fan per Helena

Da più di un anno Helena può contare sul sostegno di moltissime persone, le stesse che nei giorni scorsi si sono mobilitate per aiutarla a ritrovare il papà in Brasile.

"Buon viaggio, sarà difficile ma ti staremo vicini", "Pregheremo per il tuo papà", "Spero non vada da sola, ma con la sorella", "Sapevo che sarebbe andata, è una grande donna", "Conoscendola, questa è l'unica scelta che avrebbe potuto fare", "Non la sosterremo da qui", "Andrà tutto per il meglio", "Sei una ragazza d'oro", "In bocca al lupo", "Un abbraccio forte e sincero", "Noi ci siamo sempre", si legge su X in queste ore.