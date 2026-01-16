Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Sahika deciderà di lasciare Istanbul non essendo riuscita a sposare Halit. La darklady prima di andarsene proverà ad eliminare l'imprenditore e le sue due ex mogli Yildiz ed Ender con del cibo avvelenato.

Halit caccia Sahika di casa

Sahika racconterà a tutti quanti che Yigit è il figlio segreto di Ender e Kaya. La darklady inoltre dirà ad Halit che suo nipote il giorno prima ha contratto matrimonio con Lila. L'imprenditore sentitosi tradito caccerà Sahika di casa, pregando Yildiz di tornare a vivere da lui con il piccolo Halitcan.

Nel frattempo, Sahika verrà rimproverata dal suo misterioso complice per aver messo in pericolo il loro piano. La donna apparirà sempre più nervosa poiché braccata da Ender e Yildiz. Nonostante questo, la sorella di Kaya informerà Halit che conosce un finanziatore che potrebbe risollevare le sorti della sua azienda. Sahika avvertirà l'uomo che il socio non vuole che Ender faccia più parte degli azionisti dell'holding.

Sahika prova ad avvelenare Halit, Ender e Yildiz

Le anticipazioni rivelano che Halit costringerà Ender a cedergli le sue quote per stringere una società col socio trovato da Sahika. Quest'ultima, nel frattempo, non riuscirà a portare a termine il suo piano ovvero sposare l'imprenditore e per questo sarà invitata a lasciare Istanbul dal suo socio misterioso.

La sorella di Kaya prima di lasciare la Turchia chiederà alle cameriere di avvelenare Halit, Yildiz ed Ender con del cibo. Tra gli avvelenati finirà pure la governante Aysel. Sahika proverà ad uccidere i tre personaggi ma senza riuscirci.

Halit e Yildiz verranno salvati da Leyla, nascosta negli alloggi della servitù per scappare dal marito cattivo. Ender, invece, sarà salvata da Caner allarmato da Leyla su quanto accaduto a villa Argun. Infine Sahika si imbarcherà su di un aereo e di lei si perderanno le tracce.

Yildiz si è rivolta ad un santone per risolvere i suoi problemi con Halit

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a metà gennaio su Canale 5, Yildiz ha provato ogni stratagemma per provare a riconquistare Halit e alla fine la soluzione migliore è stata quella di ricattare Zehra dopo la scoperta che ha iniziato una storia segreta con Caner.

Lila ed Emir, invece, hanno deciso di informare Alihan della loro relazione. L'imprenditore ha reagito male sentendosi preso in giro. Alihan, a questo punto, ha rivelato ad Emir che Lila usciva con un altro ragazzo, scatenando una lite tra i due fidanzati. Infine Yildiz si è rivolta ad un santone per risolvere i suoi problemi coniugali con Halit.