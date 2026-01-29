La puntata de Il Paradiso delle signore andata in onda giovedì 29 gennaio alle 16:10 su Rai 1 ha chiarito nuovi dettagli sull’identità del fratello di Umberto Guarnieri. Proprio in questa occasione, Umberto si è lasciato andare a una confessione con Tancredi di Sant’Erasmo riguardante suo fratello Arturo, deceduto vent’anni prima sulle Alpi svizzere. Tuttavia, sono emersi anche ulteriori dettagli che rendono la vicenda ancora più misteriosa: Umberto non conosce affatto l’identità della moglie e dei figli di suo fratello, avendo scoperto la loro esistenza soltanto grazie alle informazioni fornite dalla polizia.

Umberto ha perso suo fratello Arturo 20 anni prima

Il dialogo avvenuto al Circolo tra Umberto e Tancredi ha rivelato nuovi elementi nella storyline legata ai fratelli Marchesi, Ettore e Greta. Grazie ai due stilisti, Guarnieri ha confidato al nipote di Adelaide di aver rivissuto alcuni ricordi del passato legati alla sua famiglia e, in particolare, a suo fratello Arturo. Tancredi si è quindi ricordato che Umberto aveva un fratello e da lì i due hanno iniziato una conversazione in cui Guarnieri ha svelato un dettaglio interessante sul fratello maggiore, chiarendo cosa gli fosse accaduto vent’anni prima: è deceduto sulle Alpi svizzere.

Arturo Guarnieri era la pecora nera della famiglia

Umberto non ha speso belle parole per suo fratello Arturo, che è bene ricordarlo è il padre di Ettore e Greta.

Guarnieri ha rivelato a Tancredi che il fratello maggiore aveva creato qualche problema in famiglia e che i rapporti tra loro si erano incrinati da tempo. Questo è emerso da una frase chiave pronunciata dal banchiere all’editore: ''Non ci siamo mai capiti''. Sono emersi anche altri dettagli su Arturo: prima della guerra era andato all’estero in cerca di fortuna e, successivamente, era tornato in Italia. Tuttavia, è stato proprio il momento del decesso, avvenuto sulle Alpi svizzere, a fornire nuove rivelazioni a Umberto. Solo allora, infatti, ha scoperto dalla polizia che Arturo aveva una moglie e dei figli, dei quali lui non era mai stato a conoscenza. È utile anche sottolineare che, se la morte di Arturo è davvero avvenuta sulle Alpi come raccontato da Umberto, Ettore e Greta potrebbero aver ricevuto dalla madre una versione diversa dei fatti, forse una verità alternativa che coinvolgeva proprio il fratello di suo marito, Umberto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore e Greta sono i nipoti di Umberto

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Ettore e Greta hanno litigato e, durante la discussione, è emerso il legame che hanno con Umberto: sono i figli del fratello di Guarnieri. Nel frattempo, Rosa e Marcello hanno discusso senza riuscire a trovare un punto di incontro, mentre le Veneri hanno cercato di aiutare i loro colleghi a ritrovare la serenità. Irene, addirittura, si è rivolta a don Saverio per tentare di far riappacificare i due fidanzati.