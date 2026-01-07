Il FantaSanremo si conferma uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del Festival della Canzone Italiana. Negli ultimi anni, questo fantasy game ha coinvolto migliaia di utenti, che si sfidano creando squadre virtuali con gli artisti in gara a Sanremo.

Cos'è il FantaSanremo

Il FantaSanremo è un gioco online che permette di formare una squadra scegliendo tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo. Ogni artista ha una quotazione in "baudi", la moneta virtuale del gioco, e i giocatori devono comporre la propria formazione rispettando un budget.

Il punteggio è determinato da bonus e malus legati alle esibizioni e ai comportamenti degli artisti durante le serate del Festival.

Come partecipare

Le regole del FantaSanremo vengono aggiornate ogni anno, spesso con novità e bonus speciali che rendono la competizione più avvincente. I partecipanti possono iscriversi gratuitamente e creare leghe private per sfidare amici e colleghi, oppure partecipare alle classifiche generali.

Il successo del FantaSanremo è evidente nella crescente partecipazione e nell'attenzione mediatica che riceve, diventando parte integrante dell'esperienza sanremese per molti spettatori.