Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano la scoperta di una lettera che avrebbe dovuto rimanere segreta. Nell’episodio in onda venerdì 16 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Rosa troverà la missiva che Adelaide ha inviato a Marcello, il quale aveva scelto di non parlarle del contenuto. Dopo aver letto le parole della contessa, la giornalista sarà spinta a prendere una decisione importante. Ci sarà spazio anche per un nuovo sotterfugio nella famiglia Rinaldi: Fulvio deciderà infatti di nascondere a Caterina alcuni trascorsi che riguardano Mario e Roberto.

Rosa legge la lettera di Adelaide e prende una decisione

Adelaide scriverà una lettera di scuse a Marcello durante la sua permanenza in convento. Barbieri incontrerà Umberto, al quale spiegherà il gesto compiuto dalla contessa, ma quella missiva sarà destinata a cambiare improvvisamente il corso degli eventi. Mentre Marcello vorrà tenere nascosta la cosa alla sua fidanzata Rosa, sarà proprio lei a trovare la lettera di Adelaide. La signorina Camilli resterà sconvolta, poiché il suo compagno l’ha tenuta all’oscuro sia dell’estremo gesto compiuto in precedenza dalla sua ex, sia della lettera ricevuta. Questa scoperta avrà un peso significativo, tanto che Rosa prenderà una decisione drastica. Tuttavia, le anticipazioni dell’episodio del 16 gennaio non rivelano ancora quale sarà la scelta della giornalista, né se riguarderà la sua relazione con Marcello, un possibile addio, un eventuale viaggio negli Stati Uniti con Tancredi o qualcosa di completamente diverso.

Caterina scopre che suo padre ha dato le dimissioni

Nel frattempo, Fulvio dovrà comunicare a sua figlia di aver preso un’importante decisione lavorativa: rassegnare le dimissioni da Il Paradiso delle signore. Caterina scoprirà così che suo padre non sarà più un suo collega, ma non verrà a conoscenza del vero motivo che lo ha spinto a lasciare il lavoro. Il magazziniere, infatti, si è sentito costretto ad abbandonare il suo impiego dopo aver scoperto il tradimento di Roberto, che gli aveva nascosto la sua relazione passata con Mario. Tuttavia, Fulvio eviterà accuratamente di rivelare questo dettaglio a Caterina. La Venere, quindi, non verrà a sapere che il suo ex fidanzato non è attratto dalle donne.

Nel frattempo, Roberto temerà una reazione imprevedibile da parte di Fulvio dopo la scoperta del suo orientamento. Marina, invece, sceglierà il costumista del suo nuovo film e chiederà a Delia di occuparsi delle acconciature durante le riprese. Infine, Irene apparirà molto infastidita dall’avvicinamento di Johnny a Barbara.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Irene si è rotta una gamba

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore andati in onda su Rai 1, Irene è rientrata dalle vacanze in montagna e si è presentata in negozio con una gamba rotta, zoppicante e con le stampelle. Nel frattempo, Marcello ha parlato con Marta, chiedendole di stare vicino ad Adelaide, temendo che possa compiere nuovamente un gesto estremo.

Rosa, invece, ha incontrato Tancredi in redazione e gli ha confidato che le vacanze natalizie non sono state affatto serene, poiché ha mal sopportato l’ingombrante presenza della contessa nei pensieri del suo fidanzato Marcello.