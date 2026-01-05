Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 5 al 9 gennaio, Ettore si accorgerà dell'affinità esistente tra Odile e Matteo e proporrà alla donna di sposarla [VIDEO]. Inoltre Marcello scoprirà che Adelaide non sta realmente male, ma la contessa vorrà comunque vendicarsi dell'uomo. Mario, invece, prenderà una scelta drastica nei confronti di Caterina, mentre Ciro non gradirà i piatti cucinati da Mimmo.

Anita è triste per la partenza di Teo

Marcello e Rosa si concentreranno nel lavoro per non pensare ai problemi esistenti, ma il giorno dell'Epifania porterà ad un riavvicinamento tra i due.

Intanto Adelaide non vorrà arrendersi a perdere Barbieri e farà di tutto per manipolarlo. Inoltre Anita sarà triste per la l'imminente partenza di Teo, ma questo non impedirà ai due bambini di vivere al meglio la festa della befana. Johnny, invece, farà un regalo particolare per Irene, la quale sarà sempre più immersa nella relazione con Cesare.

Nel frattempo Mario si troverà in sartoria per l'organizzazione della festa dell'Epifania, ma in un momento di difficoltà potrà contare sul sostegno di Roberto. In tutto questo, Ettore tornerà da Londra e si renderà conto del rapporto di affinità esistente tra Odile e Matteo e per questo motivo farà la proposta di matrimonio alla ragazza. Umberto però non sarà per nulla d'accordo.

Mimmo prova a stupire Agata con alcuni piatti francesi

Adelaide regalerà un roseto a Marcello, ma Rosa inviterà il suo amato a rifiutare il dono in quanto è un chiaro tentativo di tenerlo legato a sè. In seguito Barbieri apprenderà che la contessa non ha mai avuto alcuna crisi ed informerà dell'accaduto Guarnieri, ma la madre di Odile non vorrà arrendersi. Inoltre Irene preparerà una cena per Cesare nella speranza che possa compiere un passo importante.

Nel frattempo Ciro si accorgerà del turbamento di Matteo di fronte all'anello di fidanzamento di Odile. In tutto questo, Portelli verrà a conoscenza che il musicarello di Marina potrebbe non tenersi a causa di problemi sul set, mentre Mario assumerà una decisione drastica nei riguardi di Caterina.

Mimmo, invece, proverà a stupire Agata con alcuni piatti francesi, ma Ciro non gradirà la sua cucina. Intanto Tancredi penserà a nuovi autrici per il Paradiso Donna, ma per fare questo proporrà a Rosa di fare un viaggio in America. [VIDEO]

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Fulvio ha rinunciato ad un invito importante per trascorrere la vigilia di Natale insieme alla figlia Caterina. Il magazziniere però non è a conoscenza del fatto che la ragazza ha confessato a Concetta che il rapporto stretto con il padre ha cominciato a pesarle un pò.

Umberto, invece, ha accettato l'invito di Tancredi di passare il 24 dicembre insieme alla famiglia, mentre Teo è diventato ormai un punto di riferimento importante per il Paradiso.