Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una molestia subita da uno dei protagonisti all'interno del negozio di moda. Nell'episodio che verrà trasmesso martedì 6 gennaio alle 16:10, in occasione dei festeggiamenti per l’Epifania, l’atelier sarà il teatro non solo di una festa, ma anche di un episodio spiacevole che coinvolgerà Mario, molestato da un uomo. Quest’ultimo, infatti, conoscerà fin troppo bene il passato di Oradei e lo metterà in difficoltà. Spazio quindi a Roberto, che si renderà conto del pericolo in cui è finito il suo ex compagno e accorrerà in suo aiuto.

Mario viene messo in difficoltà da un uomo a Il Paradiso delle signore

Mario lascerà il Circolo in cui lavora ormai a pieno regime per recarsi a Il Paradiso delle signore e dare una mano durante l'evento dedicato alla Befana. Non è ancora chiaro se Oradei arriverà in negozio di sua iniziativa o se sia stata Caterina a convincerlo a presentarsi per dare una mano. Tuttavia, proprio durante i festeggiamenti con i clienti, accadrà un fatto spiacevole che creerà grande preoccupazione nel malcapitato. Sarà Mario, infatti, a finire nelle grinfie di un uomo la cui identità resta ancora sconosciuta e non rivelata dalle anticipazioni. Tale signore, però, conosce benissimo il fidanzato di Caterina e i suoi trascorsi, ossia il fatto che non è attratto dalle donne, ma ha avuto relazioni con gli uomini.

È bene ricordare, infatti, che al Circolo era ormai noto a tutti che Mario era omosessuale e alcuni suoi comportamenti avevano destato scalpore fra i soci, spingendolo ad andarsene. L'uomo misterioso inizierà quindi a molestare Mario a causa del suo passato.

Roberto soccorre Mario

Nel frattempo, l’occhio attento del direttore de Il Paradiso delle signore non si lascerà sfuggire ciò che accadrà nel suo negozio. Roberto, infatti, noterà che il suo ex fidanzato è in seria difficoltà e in balia di un uomo che lo sta importunando. Landi riuscirà a intervenire in tempo e a evitare il peggio. Tuttavia, le anticipazioni non chiariscono se anche altre persone si accorgeranno dell’accaduto. Va ricordato inoltre che nell’atelier lavorano anche Caterina, la fidanzata di Mario, e Fulvio, il suocero del ragazzo.

Occorrerà attendere la messa in onda dell’episodio per avere maggiori dettagli sulla vicenda. Ci sarà spazio anche per altri momenti poco piacevoli durante il giorno dell’Epifania: Adelaide continuerà a tramare alle spalle di Marcello per riavvicinarlo a sé. Anche Anita vivrà ore difficili, sentendo la mancanza di Teo, tornato da sua madre Ornella a Paderno. Ettore, invece, troverà il coraggio di prendere una decisione inaspettata con Odile, chiedendole di sposarlo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mario ha chiesto a Caterina di sposarlo

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore andati in onda su Rai 1, Mario si è inginocchiato e ha donato l’anello di fidanzamento a Caterina, chiedendole di sposarlo.

La giovane Rinaldi ha accettato commossa la proposta di nozze del compagno. Roberto, in seguito, quando ha scoperto le imminenti nozze del suo ex fidanzato, è rimasto sconvolto, poiché era certo che Oradei non avrebbe cambiato così radicalmente la sua vita. L’uomo ha poi espresso la sua delusione confidandosi con Marta.