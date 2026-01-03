Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano la fine di un fidanzamento e le gravi conseguenze che ne deriveranno. Negli episodi in onda da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Mario lascerà Caterina, dandosi alla fuga. Fulvio correrà quindi a Roma per affrontarlo e, una volta rientrato a Milano, pretenderà anche spiegazioni da Roberto. Dopo che la relazione fra Oradei e Landi verrà a galla, il signor Rinaldi preferirà nascondere a sua figlia quanto scoperto.

Mario lascia Caterina e scappa a Roma

Mario prenderà una decisione che lascerà tutti di stucco: Caterina verrà abbandonata di punto in bianco a pochi giorni dalla proposta di matrimonio.

Oradei scapperà via senza dare troppe spiegazioni e fuggirà da Milano, tornando a Roma. Oltre al dolore che questa situazione scatenerà in Caterina, che verrà consolata dalle Veneri, Fulvio rimarrà basito ma non vorrà affatto lasciare la questione senza una risposta. Il magazziniere de Il Paradiso delle signore lascerà quindi il lavoro temporaneamente in mano a Johnny e correrà a Roma per affrontare quello che, di lì a breve, sarebbe diventato suo genero.

Fulvio affronta Mario e scopre la relazione passata con Roberto

Fulvio andrà quindi nella capitale per conoscere la reale motivazione che ha spinto Mario a fuggire a gambe levate senza assumersi le sue responsabilità con Caterina. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 12 al 16 gennaio non spiegano ancora nel dettaglio quali saranno i toni della conversazione fra il signor Rinaldi e Oradei, ma, visto quanto accadrà in seguito, è facile intuire che Mario confesserà a Fulvio i suoi trascorsi con Roberto.

Quest’ultimo, infatti, una volta rientrato a Milano, si recherà subito da Landi per affrontarlo. Roberto sarà quindi costretto a confessare che in passato è stato fidanzato con Mario. Tale rivelazione provocherà un grande turbamento in Fulvio, al punto che ciò che avrà scoperto lo spingerà a dare le dimissioni. Tuttavia, il magazziniere de Il Paradiso delle signore preferirà mantenere il riserbo sulla questione delicata, non rivelando nulla a sua figlia Caterina, alla quale dirà soltanto di essersi licenziato, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni della sua decisione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Roberto ha chiesto a Mario di non ingannare Caterina

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse su Rai 1, Roberto ha scoperto che Mario si è fidanzato con Caterina e ha provato più volte a spronarlo a non ingannare la ragazza.

Tuttavia, Oradei ha sempre sostenuto con il suo ex di essere cambiato e di voler cambiare vita. Intanto, Mario ha voluto anche fare le cose seriamente con Caterina, donandole un anello e chiedendole ufficialmente di sposarlo. Quest’ultima ha accettato la proposta di matrimonio, mentre Fulvio ha dato il suo benestare alle nozze di sua figlia.