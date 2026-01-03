Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano una decisione di uno dei protagonisti destinata a generare grandi malumori tra chi gli sta attorno. Nell'episodio che verrà trasmesso giovedì 8 gennaio alle 20:50 su Rai 3, Raffaele sarà ormai convinto del suo dietrofront e di non andare quindi più in pensione. Tuttavia, tale decisione provocherà una frattura con Ornella, a cui andrà aggiunto anche il malcontento di Rosa, che perderà il lavoro a Palazzo Palladini. Non se la passerà meglio Gennaro, il cui futuro sarà ormai in bilico vista la confessione di Okoro.

Ornella e Raffaele litigano

Raffaele, dopo aver deciso di andare in pensione, sarà pronto a fare un’inaspettata marcia indietro. Lo storico portiere di Palazzo Palladini, che da trent’anni è amico, confidente e persona di fiducia del prestigioso stabile di Posillipo, non se la sentirà di vivere una vita lontano dal suo amato condominio. È bene ricordare che era stata Ornella a spingere il consorte a ritirarsi dal lavoro per viaggiare più spesso, soprattutto considerando che il loro figlio Patrizio vive da anni all’estero. La decisione di Raffaele non verrà quindi vista di buon occhio da Ornella e il rapporto tra i coniugi Giordano entrerà in crisi.

Rosa scopre che Raffaele non va più in pensione

Nel frattempo, anche Rosa scoprirà che Raffaele ha deciso di non andare più in pensione. Per Picariello la decisione presa dal portiere sarà una cocente delusione, poiché sarebbe dovuta subentrare lei al suo posto. Rosa quindi perderà la possibilità di lavorare a Palazzo Palladini e anche l’opportunità di avere un piccolo appartamento a disposizione nel condominio di Posillipo. Intanto, per Gennaro Gagliotti le cose prenderanno una piega spiacevole, poiché dopo la confessione di Okoro per lui potrebbero aprirsi le porte del carcere. Nunzio invece diventerà motivo di attrazione al Caffè Vulcano, poiché il video girato da Micaela con lui protagonista diventerà virale sui social.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa ha accettato di sostituire Raffaele

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole trasmesse su Rai 3, Rosa ha ricevuto la proposta di sostituire Raffaele come portiera a Palazzo Palladini e inizialmente ha rifiutato l'offerta. Tuttavia, Otello e gli altri condomini dello stabile di Posillipo hanno convinto Picariello a valutare la proposta, aumentandole lo stipendio e mettendole a disposizione un seminterrato in cui sarebbe potuta stare con Manuel. Una volta ottenuti tutti questi benefici aggiuntivi, Rosa ha accettato il lavoro. Intanto, Giulia si è messa alla ricerca di un impiego per Eduardo, ma non trovando alcuna opportunità, ha proposto a Raffaele di assumerlo come addetto alle pulizie nel condominio. Quest'ultimo ha quindi fatto un colloquio a Eduardo, che però è stato molto sgarbato con il portiere.