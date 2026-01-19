Conclusa l'avventura al Grande Fratello, Javier Martinez ha deciso di tornare a giocare a pallavolo ed è ripartito da Terni. Nelle interviste che ha rilasciato di recente, però, il ragazzo ha anticipato che l'anno prossimo si dedicherà ad altri progetti e che quasi sicuramente il volley rimarrà solo una passione. I compagni di squadra del 30enne, però, si sono esposti sui social per provare a convincerlo a rimanere con loro almeno per un'altra stagione.

Una nuova vita con Helena lontano da Terni

"Per l'anno prossimo ho altri progetti che preferisco non dire per scaramanzia.

Questo sarà il mio ultimo anno qui, poi nella vita non si sa mai", ha dichiarato Javier in un'intervista dopo l'ultimo match che ha giocato a Terni.

Anche se velatamente, Martinez ha lasciato intendere che al termine di questa stagione sportiva si dedicherà ad altro, lascerà l'Umbria e andrà a vivere con Helena nella casa che hanno comprato da poco a Lecco.

Chi ha giocato con il ragazzo negli ultimi mesi, però, sembra non voler accettare la sua decisione di lasciare il team e il volley in generale, e questo si evincerebbe da un messaggio che sta circolando sui social e che è firmato dai suoi compagni di squadra.

Parole d'affetto per Javier

I fan di Javier non si sono lasciati sfuggire le dolcissime parole che gli hanno dedicato i suoi compagni di squadra su Instagram, ovvero un lungo messaggio che hanno scritto per provare a convincerlo a non lasciare Terni.

"Non smettere con il volley, resta con noi. Proseguiamo il cammino insieme. Per convincerti siamo pronti a tutto. Sei un uomo gentile e un professionista esemplare. Qui a Terni ti consideriamo come un figlio. Divertiamoci ancora", si legge sui social in questi giorni.

Carinissimi i ragazzi del volley time che già sono in mancanzione del tanghero argentino(il loro miglior giocatore diciamoci la verità)e cercano di convincerlo a restare...

Li capisco cmq Javier Martinez brilli e lasci il segno ovunque vai🤍✨️ https://t.co/QFJR3K0i4i pic.twitter.com/HokbTZUwaM — 🇦🇷🤍🇦🇷javier stan (@peppayuppy) January 18, 2026

Il supporto dei fan sul web

I fan sono pronti a sostenere Javier qualsiasi decisione prenderà, anche se dovesse mettere da parte la pallavolo per intraprendere nuove strade professionali.

"Già sentono la sua mancanza e cercano di convincerlo a restare, li capisco", "Lui lascia il segno ovunque va", "Deve fare quello che vuole, è giusto", "Bello vedere quanto lo stimano, ma credo che non rimarrà", "Mi mancherà vederlo in campo", "Che belle parole", "Ha già detto che si trasferirà a Lecco e si dedicherà ad altro, gioca da quando aveva 12 anni", "Un grande attestato di stima", si legge su X in questi giorni.