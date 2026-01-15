Ormai sembra essere diventata un'abitudine quella di Javier Martinez di rispondere a tono a chi attacca lui o la storia d'amore che vive con Helena Prestes da quasi un anno. Poche ore fa, infatti, l'ex concorrente del Grande Fratello ha lanciato una frecciatina ad un'utente che ha messo in discussione il suo comportamento in questo periodo in cui la modella è in ansia per le condizioni di salute di suo padre dopo un incidente in Brasile.

Il commento pungente e la replica di Javier

Quasi ogni giorno Helena e Javier devono fare i conti con i loro haters, in particolare con le pungenti critiche che gli rivolgono per come si comportano o per come utilizzano i social.

Da quando si è saputo che il padre della modella ha avuto un incidente in Brasile e che per diverse ore si sono perse le sue tracce, diversi utenti hanno attaccato Martinez perché non si sarebbe esposto pubblicamente né per chiedere aiuto nelle ricerche nell'uomo né per mostrare vicinanza nei confronti della fidanzata.

"Lei è sola e tu non hai altro che mettere like ad altre ragazze. Non meriti una persona come lei. Lasciala libera, perché così le fai solo male", si legge in un commento che l'ex concorrente del Grande Fratello ha individuato sotto al suo ultimo post Instagram e al quale ha scelto di rispondere.

"Non sto vicino a Helena? Ora dillo senza piangere", è stata la secca replica di Javier.

Opinioni contrastanti sui social

La scelta di Javier di non esporsi pubblicamente per sostenere Helena, ha un po' diviso il loro fandom: da un lato c'è chi comprende la decisione del pallavolista, dall'altra chi fa notare che per difendere sé stesso dalle critiche non ci penserebbe due volte.

"I suoi giochetti non funzionano più", "La gente si sta svegliando finalmente", "Tutto questo caos solo perché ha seguito una ragazza sui social?", "Di Javier non avete mai capito nulla", "Basta, fatelo per Helena", "Quest'accanimento è folle", "Me lo sento che sta per sbroccare, e fa bene", si legge su X in queste ore.

Le giustificazioni di Helena

Mentre Javier rispondeva a tono agli haters, Helena si mostrava in lacrime sul suo profilo Instagram.

La modella non ha nascosto il dolore che le stanno arrecando le critiche per come ha reagito a quello che è successo a suo padre, soprattutto quelle di chi non capisce perché continua a pubblicare contenuti sui social.

"Non giudicatemi male se posto cose di lavoro, lo devo fare. Dentro sono a pezzi", ha scritto Prestes sul suo canale.