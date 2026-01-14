Cambio programmazione per La forza di una donna nel daytime di sabato 17 gennaio 2026. I vertici del Biscione hanno scelto di rimettere mano al palinsesto di questo sabato pomeriggio per lasciare spazio maggiormente ai nuovi episodi di Forbidden Fruit.

A farne le spese, quindi, sarà la serie turca incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp, che sarà trasmessa in forma ridotta e con una puntata decisamente più breve rispetto a quanto era stato annunciato in un primo momento dalla Guida tv Mediaset.

Mediaset cambia ancora la programmazione de La forza di una donna del 17 gennaio

Per sabato 17 gennaio, la guida televisiva del Biscione aveva annunciato la messa in onda di una puntata speciale ed extra-large con la soap opera La forza di una donna, in programma dalle 14:40 alle 16:30 circa.

Circa due ore in compagnia delle vicende di Bahar, Sarp e tutti gli altri protagonisti della serie turca campione di ascolti, in grado di arrivare a toccare anche il 27% di share su Canale 5.

La programmazione del pomeriggio, però, subirà l'ennesima variazione: alle 14:50 andrà in onda una puntata più lunga del previsto di Forbidden Fruit in programma eccezionalmente fino alle 15:35 circa.

La soap opera La forza di una donna tagliata e ridotta nel daytime del 17 gennaio

A seguire, poi, ci sarà spazio per la nuova puntata di 55 minuti de La forza di una donna, che come di consueto darà poi la linea al talk show Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

Nessun prolungamento quindi per la soap a differenza di quanto era stato annunciato in un primo momento dalla Guida tv ufficiale Mediaset per questo sabato pomeriggio.

Un modo per cercare di preservare e conservare a lungo gli episodi della soap che si avvia ormai verso il gran finale della seconda stagione.

Arriva il finale della seconda stagione

Al momento, infatti, l'appuntamento con l'ultima puntata de La forza di una donna 2 è fissato per la giornata di sabato 24 gennaio, a partire sempre dalle 15:30 circa (salvo variazioni di palinsesto dell'ultimo momento).

A partire da lunedì 26 gennaio, invece, ci sarà spazio per la messa in onda della terza e ultima stagione della soap opera, che occuperà lo slot pomeridiano sia nel daytime feriale che in quello del sabato.