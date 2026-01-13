Canale 5 pronta a stravolgere la programmazione de La forza di una donna nel palinsesto delle prossime settimane.

L'appuntamento con la soap opera turca che sta ottenendo ascolti sempre più importanti potrebbe conquistare anche la fascia del prime time.

Un regalo che verrebbe fatto ai tantissimi fan in vista del gran finale della seconda e ultima stagione, che promette grandi colpi di scena ed emozioni.

La messa in onda de La forza di una donna prosegue regolarmente su Canale 5 tra il daytime feriale e la puntata speciale del sabato.

Una programmazione che corre a ritmi veloci e porterà al più presto al gran finale di sempre della serie turca che viaggia su una media del 24-25% di share.

E, proprio in vista di quelle che saranno le puntate finali, i vertici del Biscione starebbero valutando la possibilità di accelerare la messa in onda degli episodi conclusivi, trasmettendo la soap anche nella fascia di prime time.

Le nuove puntate de La forza di una donna verso la prima serata

A partire da febbraio, infatti, La forza di una donna potrebbe conquistare la prestigiosa fascia serale dalle 21:55 alle 23:15 circa, con la messa in onda di un singolo episodio che farebbe poi da traino alle altre serie turche che attualmente sono previste nella programmazione di prime time.

La soap manterrebbe anche la programmazione pomeridiana sia nel daytime feriale sia nel fine settimana, per trainare Verissimo.

La soap opera turca continua a battere Il Paradiso delle signore nella sfida del pomeriggio

In attesa di scoprire le novità della programmazione futura di Canale 5, l'appuntamento quotidiano con La forza di una donna continua a vincere nella gara ascolti del pomeriggio contro Il Paradiso delle signore.

Nella giornata di lunedì 12 giugno, ad esempio, la serie turca ha appassionato una media di quasi due milioni e mezzo di spettatori arrivando al 26% di share con punte del 28% durante la messa in onda.

La soap di Rai 1, invece, si è fermata a una media di appena un milione e mezzo di spettatori pari al 16% di share, registrando dati d'ascolto decisamente più bassi rispetto allo scorso anno, quando sfidava il daytime del talent show Amici di Maria De Filippi.