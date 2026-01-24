Enver mentirà a Bahar nella puntata de La forza di una donna di sabato 31 gennaio, quando si sveglierà: "Hatice è a scuola con i bambini", dirà evitando di parlarle dell'incidente.

Le anticipazioni tv rivelano che Bahar non ricorderà nulla e chiederà a Enver se è tornata la sua malattia. L'uomo la rassicurerà, ma non le dirà che Hatice e Sarp stanno male.

Dopo il malore di Bahar cambierà tutto a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che dopo l'incidente ci sarà molta preoccupazione per la salute di Bahar, Hatice e Sarp.

I tre protagonisti, infatti, verseranno in gravi condizioni mentre Arif. che era alla guida dell'auto travolta dal camion, se la caverà con qualche ferita. Sirin avrà l'incarico di badare a Nisan e Doruk, mentre Enver resterà in ospedale in attesa di notizie positive. Bahar si sveglierà e non ricorderà nulla del terribile incidente. L'ultima immagine della sua memoria sarà il malore e quindi chiederà a Enver il motivo del suo ricovero. L'uomo avrà un'aria molto provata che farà preoccupare Bahar: "La mia malattia è tornata?" chiederà la donna. Enver la rassicurerà dicendole che i medici non hanno riscontrato gravi problemi, ma Bahar non saprà spiegarsi come mai l'uomo sia così giù. "Dove sono Doruk e Nisan'" chiederà ancora, "Dov'è mia madre?".

Enver mentirà a Bahar: "Hatice è a scuola con i bambini". La donna, tuttavia, non sarà affatto convinta che il sarto le abbia detto la verità sul suo stato di salute.

La bugia buona di Enver per proteggere Bahar

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 31 gennaio, Enver spiegherà a Bahar che è caduta e l'hanno portata in ospedale. L'uomo la inviterà a chiedere a Jale i particolari, ma eviterà assolutamente di parlarle dell'incidente. Enver, infatti, temerà che la preoccupazione possa giocare un brutto scherzo a Bahar e compromettere la sua guarigione. "Arriveranno presto i tuoi figli", dirà Enver prima di andare via. Bahar, però, avrà un'altra richiesta: "Fai venire anche mia madre", dirà all'uomo che non potrà trattenere le lacrime. Intanto, dopo aver abbracciato Arda che ha rischiato di perdere la vita, Ceyda correrà in ospedale per capire la situazione.