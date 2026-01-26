Sirin correrà da Jale in preda alla preoccupazione nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Mio padre è impazzito", le dirà raccontandole che Enver crede di parlare con Hatice.

Le anticipazioni tv rivelano che Jale ascolterà il racconto di Sirin che spiegherà che da quando è morta sua madre spesso ha sorpreso Enver a parlare da solo e ha capito che ha delle allucinazioni.

La morte di Hatice cambierà tutto a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la morte di Hatice sarà un grande dolore per tutta la famiglia.

Sirin sarà disperata senza la sua mamma che la proteggeva sempre e non sopporterà l'idea che Bahar possa andare avanti con Sarp. A questo proposito, Sirin toglierà la vita a suo cognato bloccando la flebo in ospedale. Nessuno si accorgerà del grave reato e il decesso di Sarp sarà attribuito ad un peggioramento improvviso. Il dolore per la perdita di Hatice segnerà per sempre anche Enver. Il sarto non potrà accettare l'idea di aver perso la sua amata moglie, tanto che la sua mente continuerà a vederla in carne ed ossa. Enver inizierà a parlare con Hatice e le racconterà le sue giornate e i suoi problemi come faceva quando era viva. Il sarto penserà che sua moglie vada a trovarlo di nascosto da tutti e quindi starà molto attento a non farsi scoprire "in sua compagnia".

La paura di Sirin e le rassicurazioni di Jale su Enver

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Enver andrà di notte in giardino per parlare con Hatice e Sirin sarà molto spaventata. La ragazza, infatti, vedrà suo padre seduto sul divanetto che discute animatamente con Hatice ma davanti a lui non ci sarà nessuno. L'indomani, Sirin andrà da Jale e sarà molto preoccupata per la salute mentale di Enver. "Mio padre è impazzito", dirà alla dottoressa, "Parla continuamente da solo". Sirin spiegherà a Jale che spesso vede suo padre rivolgersi a Hatice e quando lei gli chiede spiegazioni lui nega. La dottoressa rassicurerà Sirin dicendole che certamente c'è un problema ma Enver non è pazzo. Jale spiegherà che l'uomo ha solo bisogno di metabolizzare la grave perdita. Sirin capirà che ci vorrà molto tempo prima che si risolva questa situazione.